Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de protocole de sécurité de 90 secondes pour des techniciens expérimentés rafraîchissant leurs compétences sur des machines complexes, en utilisant la fonction de texte-à-vidéo à partir d'un script pour transmettre avec précision des étapes complexes, en employant des gros plans détaillés et des graphiques animés dans un style visuel précis et procédural, complété par une livraison audio sérieuse et concentrée.
Comment prépareriez-vous une vidéo de formation à la sécurité de 45 secondes pour le personnel de bureau général dans un environnement multinational, en mettant l'accent sur les procédures d'évacuation incendie avec des visuels percutants des itinéraires d'évacuation et des points de rassemblement, livrée avec un ton vocal concis et urgent et des sous-titres/captions obligatoires pour assurer une compréhension universelle à travers des contextes linguistiques diversifiés ?
Visualisez une vidéo de formation à la sécurité de 2 minutes pour les étudiants en chimie universitaire sur le confinement et le nettoyage des déversements chimiques, en utilisant le Générateur de Vidéos de Formation à la Sécurité AI avec une bibliothèque de médias/stock étendue pour fournir des scénarios de laboratoire réalistes et des équipements, adoptant un style visuel éducatif précis avec une narration claire et étape par étape les guidant à travers l'utilisation appropriée des EPI et des kits de déversement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement dans la formation à la sécurité.
Augmentez la compréhension et la rétention des employés des protocoles de sécurité critiques grâce à des vidéos de formation générées par AI dynamiques et engageantes.
Élargissez la formation aux protocoles de sécurité.
Développez et distribuez efficacement une gamme plus large de cours de sécurité à une main-d'œuvre mondiale, assurant une conformité et une portée cohérentes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la sécurité AI ?
HeyGen simplifie la production de vidéos de sécurité en transformant des scripts textuels en contenu engageant avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles. Cela réduit considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour créer des vidéos de formation à la sécurité au travail complètes.
Puis-je personnaliser les modèles de vidéos de sécurité dans HeyGen pour correspondre à l'image de marque de mon entreprise ?
Absolument ! HeyGen propose une variété de modèles de vidéos que vous pouvez entièrement personnaliser avec le logo, les couleurs et les éléments de marque spécifiques de votre entreprise. Cela garantit que vos vidéos de protocoles de sécurité sont cohérentes avec l'identité de votre organisation et améliorent la formation des employés.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos de formation à la sécurité accessibles à l'échelle mondiale ?
HeyGen améliore l'accessibilité mondiale de vos vidéos de formation à la sécurité grâce à un support multilingue automatisé, des sous-titres précis et diverses options de voix off. Cela vous permet de créer facilement du contenu sur les procédures de sécurité pour une main-d'œuvre internationale, assurant une communication claire.
Comment HeyGen peut-il aider à maintenir des procédures de sécurité à jour de manière efficace ?
HeyGen permet des mises à jour rapides et faciles de vos vidéos de sécurité en modifiant simplement le script, sans avoir besoin de refaire des prises de vue. Cette fonctionnalité garantit que vos directives de sécurité et vos supports de formation des employés restent actuels et efficaces avec un minimum d'effort.