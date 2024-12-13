Créez facilement des vidéos de protocoles de sécurité pour la formation

Offrez une formation claire aux employés et améliorez la sécurité au travail en utilisant des avatars AI captivants qui donnent vie à vos protocoles.

446/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de protocole de sécurité de 90 secondes pour des techniciens expérimentés rafraîchissant leurs compétences sur des machines complexes, en utilisant la fonction de texte-à-vidéo à partir d'un script pour transmettre avec précision des étapes complexes, en employant des gros plans détaillés et des graphiques animés dans un style visuel précis et procédural, complété par une livraison audio sérieuse et concentrée.
Exemple de Prompt 2
Comment prépareriez-vous une vidéo de formation à la sécurité de 45 secondes pour le personnel de bureau général dans un environnement multinational, en mettant l'accent sur les procédures d'évacuation incendie avec des visuels percutants des itinéraires d'évacuation et des points de rassemblement, livrée avec un ton vocal concis et urgent et des sous-titres/captions obligatoires pour assurer une compréhension universelle à travers des contextes linguistiques diversifiés ?
Exemple de Prompt 3
Visualisez une vidéo de formation à la sécurité de 2 minutes pour les étudiants en chimie universitaire sur le confinement et le nettoyage des déversements chimiques, en utilisant le Générateur de Vidéos de Formation à la Sécurité AI avec une bibliothèque de médias/stock étendue pour fournir des scénarios de laboratoire réalistes et des équipements, adoptant un style visuel éducatif précis avec une narration claire et étape par étape les guidant à travers l'utilisation appropriée des EPI et des kits de déversement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de protocoles de sécurité

Générez facilement des vidéos de formation à la sécurité complètes et engageantes pour assurer la sécurité au travail et une formation efficace des employés avec l'AI.

1
Step 1
Choisissez un modèle
Sélectionnez parmi notre collection de modèles de vidéos pour démarrer rapidement vos vidéos de formation à la sécurité. Cela fournit une structure prête à l'emploi pour guider efficacement votre création de contenu.
2
Step 2
Ajoutez des avatars AI et un script
Saisissez votre script pour les procédures de sécurité, puis ajoutez divers avatars AI pour présenter clairement vos informations. La puissante combinaison d'avatars AI et de saisie de script simplifie la création de présentations dynamiques.
3
Step 3
Appliquez l'image de marque et les médias
Renforcez l'identité de votre organisation en appliquant vos contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs spécifiques. Vous pouvez également enrichir votre vidéo avec des visuels pour rendre vos vidéos de sécurité engageantes.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre création et exportez vos vidéos de protocoles de sécurité dans divers formats d'aspect pour un déploiement polyvalent. Partagez facilement votre contenu fini pour faciliter une formation efficace des employés dans toute votre organisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les procédures de sécurité complexes

.

Décomposez les directives de sécurité complexes en vidéos facilement compréhensibles et visuellement claires, améliorant la compréhension et l'adhésion dans toutes les équipes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la sécurité AI ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de sécurité en transformant des scripts textuels en contenu engageant avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles. Cela réduit considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour créer des vidéos de formation à la sécurité au travail complètes.

Puis-je personnaliser les modèles de vidéos de sécurité dans HeyGen pour correspondre à l'image de marque de mon entreprise ?

Absolument ! HeyGen propose une variété de modèles de vidéos que vous pouvez entièrement personnaliser avec le logo, les couleurs et les éléments de marque spécifiques de votre entreprise. Cela garantit que vos vidéos de protocoles de sécurité sont cohérentes avec l'identité de votre organisation et améliorent la formation des employés.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos de formation à la sécurité accessibles à l'échelle mondiale ?

HeyGen améliore l'accessibilité mondiale de vos vidéos de formation à la sécurité grâce à un support multilingue automatisé, des sous-titres précis et diverses options de voix off. Cela vous permet de créer facilement du contenu sur les procédures de sécurité pour une main-d'œuvre internationale, assurant une communication claire.

Comment HeyGen peut-il aider à maintenir des procédures de sécurité à jour de manière efficace ?

HeyGen permet des mises à jour rapides et faciles de vos vidéos de sécurité en modifiant simplement le script, sans avoir besoin de refaire des prises de vue. Cette fonctionnalité garantit que vos directives de sécurité et vos supports de formation des employés restent actuels et efficaces avec un minimum d'effort.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo