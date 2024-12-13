Créez des Vidéos d'Orientation sur la Sécurité avec des Présentateurs AI

Concevez rapidement des vidéos de formation à la sécurité engageantes avec des avatars AI pour améliorer la compréhension et la conformité des employés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo engageante de 60 secondes sur la sécurité au travail destinée aux employés de bureau, couvrant des sujets comme l'ergonomie et les sorties de secours. Cette vidéo doit adopter un ton amical et légèrement humoristique avec des graphiques animés et une voix off claire et calme pour rendre les vidéos de formation des employés plus agréables. La fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script permettra une génération rapide de contenu à partir de manuels de sécurité existants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes sur la sécurité en laboratoire pour les étudiants en sciences universitaires, en se concentrant sur la manipulation des produits chimiques et les procédures d'urgence. Le style doit être éducatif et professionnel, avec des démonstrations visuelles claires et étape par étape et une narration directe pour renforcer les consignes de sécurité essentielles. Utilisez les Modèles & scènes de HeyGen pour assembler rapidement un aperçu professionnel et informatif.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 50 secondes pour aider les propriétaires de petites entreprises et les départements RH à créer des vidéos d'orientation sur la sécurité à la fois engageantes et informatives. L'esthétique visuelle doit être moderne et épurée, avec du texte et des diagrammes animés, associés à une voix professionnelle et rassurante pour transmettre des procédures de sécurité complexes. Assurez l'accessibilité en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour atteindre un public plus large.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos d'Orientation sur la Sécurité

Simplifiez la production de vidéos d'orientation sur la sécurité essentielles pour votre personnel avec des outils AI puissants, garantissant une formation engageante et conforme.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Rédigez votre message de sécurité essentiel, puis utilisez la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour transformer automatiquement votre texte écrit en une vidéo dynamique, donnant vie à votre "création de vidéos de sécurité".
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur et Modèle
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre message, ou sélectionnez parmi les Modèles & scènes étendus de HeyGen pour poser rapidement et professionnellement la base de vos "vidéos de formation à la sécurité".
3
Step 3
Appliquez des Éléments de Branding
Améliorez le professionnalisme de votre vidéo en incorporant le logo et les couleurs de votre entreprise grâce aux contrôles de Branding de HeyGen (logo, couleurs), renforçant l'identité et la cohérence de vos "vidéos de sécurité au travail".
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos "vidéos de formation des employés" et exportez-les dans divers formats d'aspect grâce aux redimensionnements & exports d'aspect de HeyGen, les rendant prêtes pour une distribution immédiate à vos membres d'équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Informations Complexes sur la Sécurité

Simplifiez les consignes et procédures de sécurité complexes en vidéos faciles à comprendre pour une meilleure conformité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'orientation sur la sécurité engageantes ?

HeyGen utilise des présentateurs AI et un créateur de vidéos intuitif pour transformer des scripts en "vidéos de formation à la sécurité" dynamiques. Avec des "modèles vidéo" et des "avatars AI", vous pouvez rapidement produire des "vidéos de formation des employés" captivantes qui augmentent l'engagement et la rétention d'informations.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos de sécurité au travail ?

HeyGen offre des "outils de personnalisation et de branding" étendus, vous permettant d'incorporer le logo de votre entreprise, ses couleurs et des éléments visuels spécifiques. Cela garantit que vos "vidéos de santé et sécurité" s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque, même pour des contenus spécialisés comme une "vidéo de sécurité en laboratoire".

Puis-je produire rapidement du contenu de Vidéo d'Orientation sur la Sécurité dans la Construction avec HeyGen ?

Oui, l'"interface conviviale" de HeyGen et ses "modèles vidéo" rendent la création de "vidéos de sécurité" incroyablement efficace. Vous pouvez utiliser les capacités de texte-à-vidéo à partir de script et les présentateurs AI pour générer des "orientations de sécurité" professionnelles sans connaissances approfondies en production.

Comment les présentateurs AI de HeyGen améliorent-ils les vidéos de formation à la sécurité ?

Les "présentateurs AI" avancés de HeyGen donnent vie à vos "vidéos de formation à la sécurité" avec des voix off réalistes et une livraison expressive. Cette technologie facilite la création de "vidéos de sécurité" à la fois informatives et captivantes pour votre public.

