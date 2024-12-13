Créez des Vidéos de Démonstration de Produits SaaS : Boostez les Ventes et l'Engagement

Transformez vos scripts en démonstrations de produits SaaS engageantes. Utilisez le texte-en-vidéo pour créer facilement du contenu de haute qualité qui augmente les conversions.

417/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les utilisateurs existants ou les nouveaux clients, créez une vidéo explicative de 45 secondes avec un style visuel amical, semblable à un tutoriel, qui utilise des textes à l'écran pour simplifier une fonctionnalité complexe. Une voix off calme et instructive, générée à l'aide de la fonction Texte-en-vidéo de HeyGen à partir d'un script, et des sous-titres générés automatiquement assureront une démonstration de produit efficace et claire.
Exemple de Prompt 2
Les équipes de vente peuvent facilement générer une vidéo de démonstration de produit personnalisée de 30 secondes pour des prospects individuels, en utilisant un style visuel dynamique qui intègre des enregistrements d'écran ciblés. En tirant parti des avatars AI de HeyGen et des modèles et scènes adaptables, cette vidéo fournira une voix off confiante et persuasive, renforçant la personnalisation de vos efforts de sensibilisation.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de contenu marketing visuellement frappante de 15 secondes destinée aux abonnés des réseaux sociaux et à un public plus large. Ce court clip accrocheur, avec une musique entraînante et une voix off concise, doit transmettre efficacement un appel à l'action, optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect de HeyGen et soutenu par sa bibliothèque de médias/stock.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Démonstration de Produits SaaS

Créez des vidéos de démonstration de produits SaaS engageantes et professionnelles de manière efficace pour mettre en valeur la valeur de votre logiciel et impressionner votre audience.

1
Step 1
Enregistrez Votre Démonstration de Produit
Commencez par capturer les fonctionnalités clés et l'expérience utilisateur de votre produit directement depuis votre écran à l'aide d'un logiciel d'enregistrement d'écran dédié. Mettez en avant les fonctionnalités et cas d'utilisation critiques.
2
Step 2
Appliquez l'Image de Marque et les Visuels
Élevez l'apparence professionnelle de votre démonstration en utilisant les contrôles de marque de HeyGen pour intégrer harmonieusement le logo de votre entreprise, les couleurs personnalisées et les polices de marque. Vous pouvez également explorer les modèles disponibles.
3
Step 3
Générez la Voix Off AI et les Sous-titres
Ajoutez un récit clair à votre démonstration en utilisant la génération de voix off de HeyGen, en sélectionnant parmi une gamme de voix AI au son naturel. Cela permettra également une génération facile de sous-titres pour une meilleure accessibilité.
4
Step 4
Exportez et Optimisez Votre Vidéo
Complétez votre démonstration de produit en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour formater parfaitement votre vidéo pour diverses plateformes, assurant une présentation de haute qualité sur tous les canaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démontrez la Valeur du Produit avec des Histoires de Succès

.

Produisez des vidéos engageantes qui démontrent l'impact réel et la valeur de votre produit SaaS à travers des récits de succès convaincants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de démonstration de produits SaaS professionnelles ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de démonstration de produits SaaS d'apparence professionnelle en vous permettant de transformer du texte en présentations vidéo dynamiques avec des avatars AI et des voix off de haute qualité, rationalisant efficacement la création de votre contenu marketing.

Puis-je personnaliser mes vidéos de démonstration de produits avec la plateforme de HeyGen ?

Oui, HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos de démonstration de produits. Vous pouvez appliquer les couleurs de votre kit de marque, ajouter des logos et personnaliser les modèles pour que votre contenu vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque et votre stratégie marketing.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer l'engagement et l'accessibilité des vidéos de démonstration ?

HeyGen propose des fonctionnalités puissantes comme la voix off AI et la génération automatique de sous-titres pour augmenter l'engagement des utilisateurs et l'accessibilité de vos vidéos de démonstration. Vous pouvez également utiliser le redimensionnement du rapport d'aspect pour vous assurer que votre contenu est optimisé sur diverses plateformes et atteint un public plus large.

Comment HeyGen rationalise-t-il la production de plusieurs vidéos de démonstration de logiciels de manière efficace ?

HeyGen agit comme un moteur de contenu évolutif pour les vidéos de démonstration de logiciels, vous permettant de produire rapidement des vidéos de haute qualité à partir de scripts en utilisant divers modèles et une riche bibliothèque de médias. Cela réduit considérablement le temps et les efforts généralement requis avec les outils de montage vidéo traditionnels, accélérant votre pipeline de contenu.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo