Créez des Vidéos d'Intégration SaaS Qui Engagent et Convertissent
Boostez la rétention des utilisateurs et simplifiez l'adoption des produits avec notre créateur de vidéos AI, transformant votre intégration avec des avatars AI engageants.
Créez une vidéo tutorielle complète de 90 secondes destinée aux utilisateurs techniques, démontrant une intégration complexe au sein d'une plateforme SaaS. La vidéo doit adopter un style visuel précis et étape par étape, combinant l'enregistrement d'écran (importé via la bibliothèque de médias/stock de HeyGen) avec des instructions claires à l'écran, complétées par des sous-titres multilingues pour assurer une accessibilité mondiale. Cette vidéo explicative exploitera la fonctionnalité de sous-titres de HeyGen pour communiquer efficacement des processus techniques complexes.
Produisez une vidéo explicative accueillante de 45 secondes pour les clients potentiels, mettant en avant la proposition de valeur d'une nouvelle fonctionnalité SaaS. Le style visuel et audio doit être dynamique, marqué et très engageant, en utilisant des modèles personnalisables pour maintenir la cohérence de la marque. La vidéo articulera clairement les avantages, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que les fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio pour créer un contenu poli et adaptable, adapté à divers canaux de marketing.
Concevez une vidéo introductive de 2 minutes pour les nouveaux clients d'entreprise, détaillant les fonctionnalités avancées et l'automatisation des flux de travail d'une solution SaaS. La présentation visuelle doit être sophistiquée et informative, utilisant un style de montage dynamique qui maintient l'engagement du spectateur tout en transmettant des informations substantielles via le texte-à-vidéo à partir de script. Implémentez la génération de voix off de HeyGen pour fournir une narration cohérente et professionnelle, permettant des mises à jour efficaces et une génération vidéo automatisée à partir d'un seul script vidéo.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmentez l'Engagement lors de l'Intégration des Utilisateurs.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos d'intégration SaaS dynamiques et personnalisées qui augmentent significativement l'engagement des utilisateurs et la rétention des fonctionnalités du produit.
Échelle de Création de Contenu d'Intégration.
Générez rapidement une vaste bibliothèque de vidéos d'instruction et de présentations de produits, en échelonnant efficacement votre intégration SaaS à travers divers segments d'utilisateurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les équipes techniques ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le texte en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off AI, réduisant considérablement le temps et l'effort de production. Cela permet la génération automatisée de vidéos pour diverses applications, y compris la création de vidéos d'intégration SaaS et de démonstrations de produits.
HeyGen peut-il personnaliser les vidéos avec des éléments spécifiques à la marque ?
Oui, HeyGen offre une personnalisation étendue avec des contrôles de marque, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques. Cela garantit que vos vidéos d'intégration SaaS et vidéos tutoriels maintiennent une apparence cohérente et professionnelle sur tout votre contenu.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour le déploiement mondial de vidéos ?
HeyGen prend en charge les vidéos multilingues et génère automatiquement des sous-titres, rendant votre contenu accessible à un public mondial. Cette capacité technique garantit que vos démonstrations de produits et vidéos explicatives peuvent atteindre efficacement des utilisateurs divers sans traduction manuelle étendue.
HeyGen est-il adapté à la production de différents types de vidéos d'instruction ?
HeyGen est un créateur de vidéos AI polyvalent qui prend en charge la création de divers contenus d'instruction, des démonstrations de produits détaillées et vidéos explicatives aux vidéos tutoriels engageantes. Ses capacités, y compris le texte-à-parole et l'enregistrement d'écran, en font un outil de création vidéo idéal pour une intégration utilisateur complète.