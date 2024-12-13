Créez facilement des vidéos d'optimisation de parcours

Transformez vos scripts en histoires visuelles engageantes avec la fonction Texte-en-vidéo de HeyGen pour former votre équipe ou présenter votre logiciel.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation détaillée de deux minutes pour votre équipe interne d'utilisation de flotte, les instruisant sur les meilleures pratiques pour l'optimisation de parcours. Le style visuel doit être didactique, avec des enregistrements d'écran annotés et des explications graphiques claires, complétés par une voix AI calme et instructive. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour une livraison précise et envisagez une narration multilingue pour répondre à une main-d'œuvre diversifiée, garantissant que tout le monde comprend les procédures opérationnelles critiques.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo percutante de 45 secondes à destination de clients potentiels occupés, illustrant de manière vivante les avantages stratégiques de vos services avancés de planification de parcours. Optez pour une approche de narration visuelle dynamique, incorporant des séquences vidéo captivantes et des graphiques animés qui transmettent rapidement les gains d'efficacité, accompagnés d'une voix AI énergique et positive. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des ressources visuelles rapides et assurez une visualisation optimale sur diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo relatable d'une minute et demie pour les propriétaires de petites entreprises ayant des difficultés à configurer efficacement leur flotte, montrant comment l'optimisation de parcours résout les problèmes logistiques courants. Le style visuel doit être empathique et inspirant, utilisant des scénarios de problème-solution et des infographies claires et simples, narrées par une voix AI amicale et rassurante. Créez cette pièce de narration visuelle en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un aspect professionnel et transformez votre script en une vidéo soignée avec les capacités de Texte-en-vidéo à partir du script.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos d'optimisation de parcours

Produisez sans effort des vidéos claires et engageantes pour expliquer des concepts complexes d'optimisation de parcours et présenter l'utilisation de la flotte à votre équipe et vos clients.

1
Step 1
Choisissez votre Avatar AI et Scène
Commencez par sélectionner un avatar AI et un modèle de scène approprié dans la bibliothèque de HeyGen pour représenter visuellement votre sujet d'optimisation de parcours.
2
Step 2
Créez votre Script et Voix off
Écrivez ou collez votre script expliquant les concepts de planification de parcours. La fonction Texte-en-vidéo à partir du script de HeyGen le convertira en une voix off au son naturel.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et Branding
Améliorez votre explication de l'utilisation de la flotte en ajoutant des images, vidéos ou animations pertinentes de la bibliothèque de médias de HeyGen ou de vos propres téléchargements, en incorporant vos éléments de marque.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo Engagée
Revoyez votre vidéo pour assurer clarté et précision. Exportez votre vidéo finale engageante dans divers formats d'aspect, prête à être partagée avec votre équipe ou vos clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Expliquez l'optimisation de parcours sur les réseaux sociaux

Produisez rapidement des vidéos courtes et engageantes pour communiquer efficacement des concepts et conseils d'optimisation de parcours à un public plus large sur les plateformes sociales.

Questions Fréquemment Posées

Comment les outils AI de HeyGen peuvent-ils aider à créer des vidéos d'optimisation de parcours engageantes ?

Les outils AI de HeyGen, y compris les Avatars AI et Texte-en-vidéo, simplifient le processus de création de vidéos d'optimisation de parcours convaincantes. Vous pouvez facilement présenter des logiciels et des concepts complexes de planification de parcours avec une narration visuelle.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour développer des vidéos de formation professionnelles sur l'optimisation de parcours ?

HeyGen propose des Avatars AI avancés et un Acteur Vocal AI pour une narration multilingue professionnelle, parfaite pour des vidéos de formation complètes sur l'optimisation de parcours. Cela garantit que votre équipe reçoit des informations claires et cohérentes sur l'utilisation de la flotte et la planification de parcours.

HeyGen peut-il soutenir efficacement la présentation de logiciels d'optimisation de parcours aux clients ?

Absolument. HeyGen fournit des modèles personnalisables et des contrôles de marque pour créer efficacement des vidéos de haute qualité qui présentent votre logiciel d'optimisation de parcours. Cela améliore la narration visuelle et l'engagement des clients.

Est-il facile de produire des vidéos pour divers aspects de l'utilisation de la flotte et de la planification de parcours avec HeyGen ?

Oui, la plateforme intuitive de HeyGen facilite la production de vidéos engageantes couvrant tous les aspects de l'utilisation de la flotte et de la configuration de votre flotte. Utilisez Texte-en-vidéo pour transformer rapidement vos scripts en explications visuelles puissantes.

