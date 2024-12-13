Créez des Vidéos de Formation Basées sur les Rôles avec Facilité
Concevez efficacement des vidéos de formation engageantes pour les employés. Transformez vos scripts en expériences d'apprentissage professionnelles et dynamiques en utilisant des avatars AI pour représenter divers rôles.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Envisagez un module de formation de conformité de 90 secondes conçu pour tous les employés, axé sur la prise de décision éthique dans un contexte professionnel. La présentation visuelle et audio doit être propre et d'entreprise, en utilisant largement les avatars AI de HeyGen pour représenter divers rôles et perspectives, renforçant ainsi le réalisme des "vidéos de jeu de rôle".
Construisez une présentation complète de 2 minutes sur la fonctionnalité "créer des vidéos de formation", destinée aux équipes de vente et de démonstration de produits, détaillant les nouvelles fonctionnalités logicielles. Cette vidéo exige un style visuel dynamique, mélangeant des explications d'écran avec une génération de voix off précise, pour articuler clairement des étapes complexes dans un format convaincant de "présentations logicielles".
Votre tâche est de concevoir une vidéo de procédure de sécurité opérationnelle de 45 secondes adaptée aux techniciens de service sur le terrain, illustrant les étapes cruciales de manipulation de l'équipement. Employez une approche visuelle claire et étape par étape, en utilisant de manière créative les Modèles & scènes de HeyGen pour présenter l'information de manière concise et assurer un "vidéo de formation des employés" percutant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée de la Formation et la Création de Cours.
Produisez rapidement un grand volume de cours de formation pour éduquer les employés à l'échelle mondiale.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour augmenter significativement l'engagement des employés et la rétention des connaissances dans les programmes de formation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il faciliter la création de vidéos de formation engageantes basées sur les rôles ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de formation basées sur les rôles en transformant des scripts textuels en contenu vidéo dynamique. Utilisez des avatars AI et personnalisez les scènes pour démontrer efficacement divers scénarios pour les vidéos de formation des employés, rendant le processus créatif fluide.
Quelle est la manière la plus efficace de créer des vidéos de formation avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez générer des vidéos de formation professionnelles efficacement en saisissant simplement votre script. La plateforme gère des aspects complexes comme la génération de voix off et ajoute automatiquement des sous-titres, simplifiant ainsi votre flux de travail de montage vidéo.
Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos de formation animées dans HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour personnaliser votre contenu vidéo animé, assurant la cohérence pour les vidéos de formation des employés. Vous pouvez ajuster les couleurs, ajouter votre logo et choisir parmi une variété de modèles et de scènes pour correspondre parfaitement à l'esthétique de votre marque.
HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités pour améliorer l'accessibilité dans les vidéos de formation ?
Absolument, HeyGen génère automatiquement des sous-titres précis pour toutes vos vidéos de formation, améliorant considérablement l'accessibilité. Cela garantit que votre contenu de tutoriel vidéo est inclusif et facilement compris par tous les apprenants.