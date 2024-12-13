Créez des Vidéos de Présentation de Feuille de Route avec la Puissance de l'IA

Transformez rapidement votre feuille de route de projet en vidéos de présentation engageantes en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des présentations dynamiques.

493/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo claire et concise d'une minute pour les chefs d'équipe, démontrant les meilleures pratiques pour suivre et ajouter des informations sur le projet dans un nouveau système. Le style visuel doit être instructif avec du texte à l'écran soulignant les étapes clés, accompagné d'une narration audio calme et informative. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour fournir des instructions claires et cohérentes sans avoir besoin d'un présentateur humain, garantissant que chaque détail sur l'ajout et le suivi de l'avancement du projet est parfaitement articulé.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo engageante de 2 minutes pour les parties prenantes, illustrant comment nommer efficacement votre feuille de route et présenter ses objectifs stratégiques. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et dynamique avec des transitions fluides et une bande sonore audio motivante et tournée vers l'avenir. Employez les Modèles & scènes de HeyGen pour construire rapidement une présentation visuellement époustouflante et utilisez le Texte-en-vidéo à partir du script pour vous assurer que chaque point stratégique concernant la direction de votre feuille de route est éloquemment communiqué.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 45 secondes pour les nouveaux membres de l'équipe, fournissant un aperçu rapide de la façon de créer une feuille de route pour leurs tâches à venir. Le style visuel doit être convivial et accessible, utilisant des animations simples et un ton audio chaleureux et encourageant. Intégrez les Sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté pour tous les spectateurs, en particulier lors de l'explication des étapes initiales pour créer une feuille de route de projet simple et comprendre les ressources de formation au projet.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Présentation de Feuille de Route

Transformez rapidement votre feuille de route de projet en une présentation vidéo claire et engageante pour communiquer efficacement votre vision et votre progression.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez Nouveau
Commencez par sélectionner un modèle préconçu dans la bibliothèque de HeyGen ou commencez avec une toile vierge pour organiser votre feuille de route. Cela vous aide à créer facilement une structure de feuille de route en utilisant les Modèles & scènes.
2
Step 2
Ajoutez Vos Informations de Projet
Remplissez votre vidéo avec les détails clés du projet, les étapes importantes et les calendriers. Utilisez la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir du script pour convertir vos descriptions écrites de la feuille de route en narration parlée sans effort, ajoutant efficacement des informations sur le projet.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels et le Branding
Améliorez votre vidéo en appliquant les contrôles de Branding de votre organisation (logo, couleurs) pour assurer la cohérence et nommer professionnellement votre feuille de route dans la présentation.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre présentation de feuille de route terminée, générez la vidéo. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour l'optimiser pour diverses plateformes, garantissant que votre équipe ou vos parties prenantes peuvent facilement accéder et comprendre la trajectoire de votre projet, créant ainsi des vidéos de présentation de feuille de route prêtes à être distribuées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et Alignez les Équipes avec des Feuilles de Route

.

Créez des feuilles de route vidéo convaincantes qui inspirent confiance, communiquent clairement la vision du projet et alignent toute votre équipe.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer efficacement des vidéos de présentation de feuille de route en utilisant les capacités AI de HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement créer des vidéos de présentation de feuille de route en transformant vos informations de projet en contenu visuel engageant. Utilisez le texte-en-vidéo à partir du script pour générer une narration professionnelle, accompagnée d'avatars AI réalistes qui donnent vie à votre feuille de route.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding de mes vidéos de feuille de route de projet ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus pour personnaliser vos vidéos de feuille de route, y compris des logos personnalisés, des schémas de couleurs et des polices. Utilisez divers modèles & scènes pour aligner parfaitement l'esthétique de votre vidéo avec l'identité visuelle de votre projet.

HeyGen peut-il m'aider à suivre les informations sur le projet et à communiquer efficacement les mises à jour dans mes vidéos de feuille de route ?

Bien que HeyGen se concentre sur la création de vidéos, vous pouvez ajouter des informations sur le projet à vos scripts et utiliser nos outils pour visualiser l'avancement de la feuille de route. Cela facilite une communication claire, complétant tout système existant que vous utilisez pour suivre les informations et mises à jour du projet.

Comment HeyGen prend-il en charge différents formats et l'accessibilité pour mes vidéos de feuille de route ?

HeyGen prend en charge diverses options d'exportation, y compris le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, garantissant que vos vidéos de feuille de route sont adaptées à toute plateforme. Améliorez l'accessibilité et l'engagement avec des sous-titres/captions automatiques et la génération de voix off en plusieurs langues.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo