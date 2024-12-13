Créez des Vidéos de Campagne de Sécurité Routière avec l'AI

Produisez des vidéos de sécurité routière engageantes et de qualité professionnelle à partir de votre script en quelques minutes grâce à nos capacités avancées de texte en vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de campagne de sécurité routière de 45 secondes pour une diffusion sur les réseaux sociaux, en mettant l'accent sur la sécurité des piétons en milieu urbain. Visez une vidéo de qualité professionnelle avec un style visuel épuré et un ton rassurant, facilement générée grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen. Assurez une accessibilité maximale en incorporant des sous-titres pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo percutante de 60 secondes sur la sécurité routière conçue pour sensibiliser la communauté aux pratiques de cyclisme sécurisées, visant un potentiel de campagne virale parmi les familles. Employez un style visuel narratif chaleureux avec un ton audio amical, en personnalisant les modèles vidéo alimentés par l'AI de HeyGen et en utilisant sa bibliothèque de médias/stock pour illustrer des situations réelles et fournir des conseils pratiques.
Exemple de Prompt 3
Concevez une annonce concise de 15 secondes sur la sécurité routière axée sur l'importance de porter la ceinture de sécurité, adaptée aux panneaux d'affichage numériques et aux diffusions rapides sur les réseaux sociaux. La vidéo doit avoir un style visuel direct et urgent soutenu par une voix d'acteur AI sérieuse et autoritaire, garantissant des vidéos de qualité professionnelle et optimisant sa portée sur diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de format d'HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Campagne de Sécurité Routière

Produisez rapidement des vidéos de campagne de sécurité routière captivantes avec l'AI. Utilisez des outils intelligents pour créer un contenu engageant et de qualité professionnelle pour un impact large.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Saisissez un Script
Choisissez parmi les modèles vidéo alimentés par l'AI ou saisissez directement votre texte dans le générateur de texte en vidéo pour créer instantanément des scènes engageantes pour votre campagne.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI et des Voix Off
Renforcez votre message en ajoutant des avatars AI réalistes et une narration par un acteur vocal AI professionnel, rendant vos vidéos de sécurité routière plus percutantes.
3
Step 3
Générez des Sous-titres et Personnalisez les Visuels
Utilisez le générateur de sous-titres AI pour l'accessibilité et personnalisez vos visuels avec des médias stock ou des téléchargements pour transmettre parfaitement votre message de sécurité.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Professionnelle
Exportez facilement vos vidéos de qualité professionnelle dans divers formats d'aspect, prêtes à être partagées sur les réseaux sociaux et autres plateformes de campagne.

Inspirez un Comportement de Conduite Plus Sûr

Créez des vidéos motivantes et persuasives pour inspirer les audiences à adopter des pratiques routières plus sûres et favoriser un changement de comportement positif sans effort avec l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de campagne de sécurité routière de qualité professionnelle ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de campagne de sécurité routière de qualité professionnelle en utilisant des modèles vidéo alimentés par l'AI. Vous pouvez personnaliser facilement les vidéos avec votre message, garantissant un contenu engageant qui résonne avec votre audience.

Quelles fonctionnalités innovantes HeyGen offre-t-il pour générer du contenu vidéo engageant ?

Le générateur avancé de texte en vidéo de HeyGen vous permet de transformer des scripts en visuels captivants. Profitez de nos avatars AI réalistes et de notre acteur vocal AI expressif pour produire du contenu engageant avec facilité.

Puis-je personnaliser des vidéos pour des audiences spécifiques et des plateformes de réseaux sociaux avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de personnaliser des vidéos avec des contrôles de marque et divers formats d'aspect, parfaits pour les campagnes sur les réseaux sociaux. Adaptez vos messages pour un engagement efficace des jeunes et lancez des campagnes virales avec du contenu personnalisé.

HeyGen fournit-il des outils pour simplifier le processus de création de vidéos pour les campagnes ?

Oui, HeyGen fournit des outils complets pour simplifier votre flux de travail. Utilisez des modèles vidéo alimentés par l'AI, une riche bibliothèque de médias et des sous-titres automatiques pour produire efficacement des vidéos percutantes.

