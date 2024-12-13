Créer des Vidéos d'Orientation pour le Covoiturage avec l'AI

Simplifiez l'intégration des nouveaux conducteurs avec un contenu engageant et personnalisé. Utilisez des voix off multilingues pour une équipe mondiale et réduisez les coûts de formation.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation engageante d'une minute destinée aux conducteurs de covoiturage existants, en se concentrant sur les fonctionnalités avancées de l'application ou les zones de service mises à jour. Cette vidéo doit utiliser un style visuel dynamique avec des enregistrements d'écran et des superpositions graphiques utiles, accompagnée de voix off multilingues pour répondre à une base de conducteurs diversifiée. Mettez en avant la capacité de HeyGen à générer facilement des voix off pour faciliter la compréhension mondiale.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'accueil de 45 secondes destinée aux futurs conducteurs de covoiturage, mettant en avant les avantages de rejoindre la plateforme et les gains potentiels. Adoptez un style visuel et audio moderne et optimiste avec des séquences inspirantes de paysages urbains animés et des témoignages positifs de conducteurs. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement une introduction professionnelle et attrayante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'orientation informative de 30 secondes pour tous les conducteurs actifs, fournissant des mises à jour rapides sur les nouvelles politiques de l'entreprise ou les stratégies d'heures de pointe saisonnières. Cette vidéo nécessite un style visuel concis, axé sur le texte à l'écran pour une absorption rapide de l'information, en veillant à ce que tous les points clés soient renforcés par des sous-titres/captions proéminents. Mettez en avant la fonctionnalité intégrée de sous-titres/captions de HeyGen pour une accessibilité maximale et une compréhension immédiate.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Orientation pour le Covoiturage

Intégrez rapidement de nouveaux conducteurs avec des vidéos d'orientation engageantes et personnalisées en utilisant des avatars AI et des modèles, rendant la formation efficace et évolutive.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une variété de modèles de vidéos professionnels et de scènes conçus pour simplifier la création de vos vidéos d'intégration, ou commencez avec une toile vierge.
2
Step 2
Créez un Contenu Engagé
Saisissez votre script pour générer des vidéos dynamiques en utilisant des avatars AI. Améliorez vos vidéos d'orientation pour le covoiturage avec la génération de voix off alimentée par l'AI en plusieurs langues.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Détails
Personnalisez votre vidéo avec les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs. Ajoutez des sous-titres/captions personnalisés pour garantir l'accessibilité à tous les nouveaux conducteurs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Une fois votre vidéo d'orientation terminée, exportez-la facilement dans le format d'aspect souhaité. Votre vidéo de formation professionnelle, prête à être partagée, est maintenant prête pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Motiver l'Intégration des Nouveaux Conducteurs

Créez un contenu vidéo convaincant et inspirant pour intégrer efficacement de nouveaux conducteurs de covoiturage, encourageant leur succès et leur engagement envers la plateforme.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'orientation pour le covoiturage en utilisant des avatars AI ?

HeyGen utilise une plateforme alimentée par l'AI pour simplifier la création de vidéos d'orientation engageantes pour le covoiturage. Les utilisateurs peuvent choisir parmi divers avatars AI et convertir des scripts directement en contenu vidéo professionnel, réduisant ainsi considérablement le temps et la complexité de production. Cela rend l'intégration des employés plus efficace.

Puis-je personnaliser les vidéos d'intégration pour le covoiturage et offrir un support multilingue avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen permet une personnalisation approfondie de vos vidéos d'intégration, vous permettant d'incorporer des éléments de marque et des messages spécifiques. Vous pouvez également générer des voix off et des sous-titres multilingues, garantissant une communication efficace avec les nouveaux conducteurs de divers horizons linguistiques.

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation de haute qualité de manière économique ?

HeyGen propose un créateur de vidéos robuste avec des modèles professionnels et une bibliothèque multimédia complète, réduisant considérablement l'effort nécessaire pour produire des vidéos de formation de haute qualité. En convertissant des scripts en vidéos à l'aide de l'AI, les entreprises réalisent une efficacité de coût significative par rapport aux méthodes de production vidéo traditionnelles.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour l'intégration à distance et la création de vidéos d'orientation efficaces ?

Pour l'intégration à distance, HeyGen offre une suite de fonctionnalités incluant des avatars AI réalistes, des modèles de vidéos personnalisables et des contrôles de marque précis. Vous pouvez facilement créer des vidéos d'orientation engageantes avec des voix off et des sous-titres de haute qualité, garantissant que les nouveaux conducteurs reçoivent des informations cohérentes et claires de n'importe où.

