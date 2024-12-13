Créez des Vidéos de Processus de RFP qui Gagnent Plus d'Offres

Améliorez vos soumissions de RFP avec des vidéos professionnelles et engageantes. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo pour gagner du temps et sécuriser plus de contrats.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de 60 secondes conçue pour améliorer considérablement vos soumissions de RFP, spécifiquement pour les équipes de vente et de marketing cherchant à se démarquer. Cette vidéo dynamique, d'entreprise et persuasive doit présenter un avatar AI exposant les informations clés, en utilisant les puissants avatars AI de HeyGen pour transmettre votre message avec impact et des vidéos de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative concise de 30 secondes qui simplifie les étapes complexes du processus de RFP pour les chefs de projet internes et les spécialistes des achats qui ont besoin de guides de référence rapide. Utilisez un style visuel infographique avec des superpositions de texte claires et une voix off autoritaire, en tirant parti des divers modèles et scènes de HeyGen pour créer un contenu vidéo professionnel et conforme à votre marque.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation de 90 secondes destinée aux employés participant régulièrement aux réponses de RFP, aidant à standardiser les pratiques et à gagner du temps. La vidéo doit adopter un style visuel instructif et professionnel, mélangeant des éléments d'enregistrement d'écran avec des explications d'avatars AI, soutenue par une génération de voix off de haute qualité de HeyGen pour assurer une communication claire et cohérente dans toutes vos vidéos de processus de RFP.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Processus de RFP

Élevez vos soumissions de Demande de Proposition (RFP) avec des vidéos engageantes et professionnelles qui clarifient votre processus et impressionnent les parties prenantes, économisant un temps précieux.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Détaillez les informations de votre processus de RFP dans un script clair. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer sans effort votre texte en vidéos dynamiques de processus de RFP, en vous assurant que toutes les informations clés sont couvertes pour vos soumissions.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et Avatars
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI ou explorez les modèles vidéo pour donner vie à votre processus de RFP. Personnalisez votre présentation pour rendre vos vidéos plus engageantes et facilement compréhensibles pour votre audience.
3
Step 3
Appliquez le Branding et la Voix
Intégrez le branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, en utilisant les contrôles de branding de HeyGen pour maintenir la cohérence. Améliorez la clarté avec des voix off de haute qualité, garantissant que vos vidéos reflètent le professionnalisme.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo terminée, utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect de HeyGen pour l'optimiser pour diverses plateformes. Partagez vos vidéos professionnelles de processus de RFP pour améliorer considérablement vos soumissions de RFP et l'engagement des parties prenantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Soumissions de RFP avec des Histoires de Réussite

.

Intégrez des vidéos AI convaincantes d'histoires de réussite client dans vos réponses de RFP pour démontrer votre crédibilité et expertise.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de processus de RFP convaincantes ?

HeyGen est un outil alimenté par l'IA qui vous permet de créer facilement des vidéos engageantes de processus de RFP à partir de votre script. Avec nos avatars AI et des voix off de haute qualité, vous pouvez produire un contenu vidéo professionnel et conforme à votre marque pour améliorer vos soumissions de RFP.

Quels outils alimentés par l'IA HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos de RFP de haute qualité ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et un générateur de texte en vidéo gratuit pour simplifier la production de vidéos de haute qualité pour votre processus de RFP. Cela inclut la génération de voix off fluides et l'intégration de modèles vidéo professionnels.

HeyGen permet-il vraiment de gagner du temps lors de la production de soumissions de RFP professionnelles ?

Oui, HeyGen est conçu pour gagner du temps en transformant vos scripts existants en vidéos engageantes en quelques minutes, éliminant le besoin de tournages complexes ou d'agences coûteuses. Notre plateforme vous aide à produire rapidement des vidéos de formation ou explicatives scénarisées pour votre processus de RFP.

Puis-je m'assurer que mes vidéos de RFP maintiennent un aspect professionnel et conforme à la marque avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, y compris des logos personnalisés et des palettes de couleurs, pour garantir que vos vidéos de processus de RFP sont constamment professionnelles et conformes à la marque. Vous pouvez également personnaliser les vidéos avec divers modèles et ressources de la bibliothèque multimédia.

