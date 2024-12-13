1

Step 1

Créez votre script et plan

Commencez par rédiger un script clair et concis pour votre vidéo de gestion des retours. Détaillez chaque étape de votre politique de retour, que ce soit via votre logiciel de gestion des retours ou un portail de retours de marque. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour convertir rapidement votre texte en une vidéo préliminaire, en vous assurant que toutes les informations clés sont couvertes.