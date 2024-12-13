Créez des Vidéos de Retour au Bureau Accueillantes et Informatives

Exploitez des modèles de vidéos engageants et des scènes pour communiquer facilement les politiques essentielles de retour au bureau pour vos comms internes et RH.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo informative de 60 secondes à destination des départements RH et des chefs d'équipe, expliquant clairement les nouvelles `options de travail hybride` et les politiques. La vidéo doit adopter un style visuel et audio professionnel mais accessible, en utilisant les `avatars AI` de HeyGen pour présenter les informations clés de manière cohérente et engageante.
Produisez une vidéo d'annonce concise de 30 secondes pour tous les parties prenantes de l'entreprise, en se concentrant sur les dates clés et les attentes liées à la `communication des principales politiques` pour le retour au bureau. Utilisez un style visuel énergique avec une voix off claire et directe, en assurant l'accessibilité en incluant des `Sous-titres/légendes` pour une compréhension maximale au sein des équipes diversifiées.
Concevez une vidéo détaillée de 90 secondes sur la `politique de retour au bureau` destinée aux nouvelles recrues et au personnel existant nécessitant un aperçu complet. Le style visuel doit être rassurant et professionnel, en incorporant des séquences pertinentes de `bibliothèque de médias/soutien de stock` d'un environnement de bureau sûr et productif, accompagné d'une voix off calme et autoritaire.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Retour au Bureau

Communiquez sans effort vos politiques et plans de retour au bureau avec des vidéos engageantes et professionnelles, assurant clarté et préparation pour votre équipe.

Step 1
Choisissez un Modèle de Vidéo
Commencez par sélectionner dans notre bibliothèque diversifiée de **modèles de vidéos** spécifiquement conçus pour les communications de retour au bureau. Ces scènes préconstruites fournissent une base professionnelle pour votre message.
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Adaptez votre vidéo en saisissant votre script directement dans l'éditeur **Texte en vidéo à partir de script**. Ajoutez le logo et les éléments de marque de votre entreprise pour s'aligner avec vos communications internes.
Step 3
Générez Votre Message
Donnez vie à votre message de retour au bureau en générant des **avatars AI** réalistes pour présenter votre politique. Ajoutez des sous-titres automatiques pour une accessibilité et une compréhension améliorées.
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre **vidéo de retour au bureau** et utilisez la fonctionnalité **Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect** pour l'optimiser pour diverses plateformes. Partagez facilement votre vidéo soignée sur tous les canaux internes.

Questions Fréquemment Posées

Quelle est la meilleure façon de créer des vidéos de retour au bureau avec HeyGen ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos professionnelles de retour au bureau. Vous pouvez utiliser des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir de script pour communiquer rapidement votre politique de retour au bureau, assurant un message clair pour votre équipe.

Puis-je personnaliser les modèles de vidéos de retour au bureau pour correspondre à ma marque ?

Absolument. HeyGen propose une variété de modèles de vidéos pour les communications de retour au bureau que vous pouvez facilement personnaliser. Intégrez le logo, les couleurs et le message spécifique de votre marque pour maintenir la cohérence et le professionnalisme.

Quelles fonctionnalités alimentées par l'AI HeyGen offre-t-il pour créer une vidéo de retour au bureau ?

HeyGen utilise des avatars AI et la technologie de conversion de texte en vidéo pour simplifier la création de votre vidéo de retour au bureau. Cela vous permet de générer du contenu engageant efficacement, transformant vos scripts en visuels dynamiques avec des voix off professionnelles.

Comment puis-je communiquer efficacement les plans de retour au bureau avec une vidéo en utilisant HeyGen ?

HeyGen vous permet de communiquer efficacement les principales politiques comme vos plans de retour au bureau à travers un contenu vidéo engageant. Utilisez des scènes personnalisables, la génération de voix off, et ajoutez même des sous-titres/légendes pour garantir que tous les employés comprennent vos options de travail hybride et nouvelles procédures.

