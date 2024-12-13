Créez facilement des vidéos de retour et d'échange avec l'AI

Améliorez la satisfaction client et rationalisez la gestion des retours en transformant des scripts en vidéos professionnelles avec le texte-à-vidéo AI.

558/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo convaincante de 90 secondes démontrant la puissance d'un portail de retours de marque pour rationaliser le flux de travail des retours pour les marchands Shopify. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle moderne et élégante, mettant en avant des éléments d'interface utilisateur intuitifs et des transitions fluides. Exploitez la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour améliorer l'attrait visuel avec des images de produits pertinentes et utilisez une génération de voix off précise pour articuler clairement les avantages du portail, le rendant très persuasif pour les propriétaires de marques.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo approfondie de 2 minutes axée sur l'exploitation des données de retours pour l'optimisation des retours, destinée aux analystes de données et aux propriétaires d'entreprises recherchant des insights exploitables. La présentation visuelle doit être analytique et axée sur les données, avec des graphiques, des diagrammes et des visualisations de données clairs. Améliorez la compréhension avec les sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et utilisez ses modèles et scènes pour structurer logiquement des informations complexes, présentant une compréhension complète du rôle des données dans l'amélioration des processus de retour.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 75 secondes abordant les complexités des réclamations de garantie e-commerce et l'optimisation de la logistique inverse, destinée aux responsables du service client et aux professionnels de la logistique. Le style visuel doit être orienté vers la solution et clair, utilisant des diagrammes de flux de processus et des superpositions textuelles concises. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect de HeyGen pour assurer une visualisation optimale sur diverses plateformes et déployez des avatars AI pour guider les spectateurs à travers des stratégies efficaces de résolution de réclamations et de logistique, assurant des connaissances pratiques à emporter.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de retour et d'échange

Communiquez clairement votre processus de retour et d'échange avec des vidéos engageantes et professionnelles, assurant la satisfaction client et rationalisant vos opérations e-commerce.

1
Step 1
Créez votre script vidéo
Rédigez un script clair décrivant votre flux de travail de retours. Ensuite, améliorez votre présentation en sélectionnant un avatar AI approprié pour délivrer votre message avec une clarté engageante.
2
Step 2
Personnalisez les éléments de marque
Personnalisez votre vidéo pour qu'elle s'aligne avec votre identité de marque. Utilisez les contrôles de branding pour incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des visuels pertinents pour présenter efficacement votre portail de retours de marque.
3
Step 3
Générez la voix off et les sous-titres
Transformez votre script en narration professionnelle en utilisant la génération de voix off. Ajoutez des sous-titres automatiques pour vous assurer que votre politique de retour est clairement communiquée et accessible à tous les clients.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre vidéo engageante de retour et d'échange. Ajustez facilement le rapport d'aspect puis exportez votre vidéo pour une intégration transparente sur toutes vos plateformes e-commerce afin de clarifier votre processus de retours e-commerce.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'éducation des clients sur le processus de retour

.

Développez des vidéos pédagogiques pour guider efficacement les clients à travers votre flux de travail de gestion des retours, augmentant la satisfaction et l'efficacité.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il automatiser le contenu vidéo pour mon flux de travail de retours e-commerce ?

HeyGen permet aux marchands Shopify et autres entreprises e-commerce d'automatiser la création de vidéos personnalisées de retour et d'échange. En utilisant le texte-à-vidéo à partir de scripts, vous pouvez rapidement générer un contenu cohérent et de haute qualité qui rationalise votre flux de travail de retours, améliorant ainsi la gestion globale des retours.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de politique de retour de marque ?

Oui, HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de politique de retour de marque qui maintiennent une apparence et une sensation cohérentes avec votre identité de marque. Incorporez votre logo, vos couleurs de marque et même un avatar AI pour améliorer l'expérience de votre client sur votre portail de retours de marque.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour optimiser la compréhension de mes clients des processus de retour et d'échange ?

Pour optimiser la compréhension des clients, HeyGen propose des fonctionnalités telles que la génération de voix off claire et l'ajout automatique de sous-titres pour vos vidéos de retour et d'échange. Cela garantit que les détails de votre politique de remboursement et de processus sont communiqués efficacement, conduisant à une optimisation améliorée des retours.

HeyGen est-il adapté aux marchands Shopify cherchant à améliorer leur logiciel de gestion des retours ?

Absolument, HeyGen est un outil idéal pour les marchands Shopify cherchant à améliorer leur logiciel de gestion des retours en créant des explications vidéo engageantes. Bien qu'il ne soit pas un logiciel de gestion des retours en soi, HeyGen vous permet de produire des vidéos informatives pour compléter votre système existant, aidant à clarifier les aspects complexes des retours e-commerce.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo