Absolument, HeyGen est un outil idéal pour les marchands Shopify cherchant à améliorer leur logiciel de gestion des retours en créant des explications vidéo engageantes. Bien qu'il ne soit pas un logiciel de gestion des retours en soi, HeyGen vous permet de produire des vidéos informatives pour compléter votre système existant, aidant à clarifier les aspects complexes des retours e-commerce.