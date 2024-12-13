Créez des Vidéos Rétrospectives avec l'AI

Transformez facilement vos notes de réunion en récapitulatifs vidéo captivants en utilisant les avatars AI de HeyGen, garantissant que chaque aperçu et action est clairement communiqué.

368/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez un récapitulatif d'événement d'entreprise de 45 secondes pour les parties prenantes internes, en revenant sur les succès de l'année écoulée à l'aide d'un modèle de vidéos rétrospectives. La vidéo doit avoir un style visuel professionnel, semblable à une infographie, avec une musique de fond inspirante, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une esthétique de marque cohérente.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo rétrospective invitante de 30 secondes pour les équipes marketing, capturant le parcours d'une campagne créative du début à la fin. Cette vidéo doit présenter un avatar AI amical exposant les points clés dans un décor animé moderne avec une musique entraînante, en exploitant pleinement les avatars AI de HeyGen pour une touche personnalisée.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo rétrospective informative de 50 secondes ciblant les participants et les sponsors potentiels, mettant en lumière les moments et discussions les plus marquants d'une conférence récente. Adoptez un style visuel élégant avec des aperçus rapides des intervenants et un texte clair à l'écran, en assurant l'accessibilité grâce aux sous-titres/captions de HeyGen pour tout l'audio.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos Rétrospectives

Transformez sans effort les aperçus rétrospectifs de votre équipe en vidéos captivantes et exploitables en utilisant des modèles personnalisables et des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez un modèle de vidéo rétrospective personnalisable pour structurer efficacement votre contenu et gagner du temps.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu et des Avatars AI
Saisissez vos conclusions et discussions rétrospectives, puis sélectionnez un avatar AI pour présenter vos points clés.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI et Affinez
Utilisez la génération de voix off AI pour narrer votre script vidéo avec des voix de haute qualité et au son naturel, et apportez les modifications nécessaires.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo avec le Générateur de Sous-titres AI, puis exportez-la dans le format d'aspect souhaité pour la partager avec votre équipe ou vos parties prenantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'apprentissage et la rétention de l'équipe grâce aux rétrospectives avec l'AI

.

Renforcez l'impact des résultats rétrospectifs, en veillant à ce que les leçons apprises soient retenues et appliquées efficacement au sein de votre équipe.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos rétrospectives captivantes ?

HeyGen propose des modèles personnalisables spécialement conçus pour vous aider à créer des vidéos rétrospectives professionnelles et captivantes. Vous pouvez facilement intégrer les moments forts, les actions à entreprendre et les aperçus de gestion de projet, transformant des données complexes en événements mémorables.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour la création vidéo ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'AI, y compris des avatars AI réalistes et des voix off AI de haute qualité, pour transformer le texte en vidéos professionnelles. Cette capacité de générateur de texte en vidéo permet de créer efficacement du contenu dynamique sans avoir besoin de configurations de production complexes.

Puis-je personnaliser les modèles de vidéos rétrospectives sur HeyGen ?

Oui, HeyGen offre une variété de modèles personnalisables pour les vidéos rétrospectives, vous permettant de les adapter à votre marque spécifique. Vous pouvez facilement ajuster les fonctionnalités d'édition vidéo, intégrer vos contrôles de marque et utiliser la bibliothèque multimédia pour créer un contenu unique et percutant.

Quels types de vidéos rétrospectives puis-je réaliser avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer une large gamme de vidéos rétrospectives, y compris des vidéos rétrospectives de sprint, des récapitulatifs d'événements d'entreprise et des vidéos rétrospectives d'événements généraux. C'est un outil idéal pour résumer les post-mortems de projet ou les rétrospectives virtuelles, en veillant à ce que tous les points clés soient mis en évidence efficacement.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo