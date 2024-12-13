Créez des Vidéos de Formation au Détail qui Boostent les Ventes et les Compétences du Personnel
Rationalisez votre production vidéo pour l'intégration et la connaissance des produits avec des avatars AI rentables.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'instruction de 45 secondes destinée au personnel de vente expérimenté, illustrant des techniques efficaces pour gérer les objections courantes des clients. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel basé sur des scénarios, avec une musique de fond subtile et une voix calme et rassurante. Améliorez la clarté et l'accessibilité en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en évidence les conseils de communication cruciaux.
Produisez une vidéo de mise à jour dynamique de 30 secondes pour tous les employés du magasin, annonçant la nouvelle disposition de marchandisage saisonnier et la promotion. L'esthétique visuelle doit être moderne et énergique, avec des coupes rapides de l'environnement du magasin mis à jour et une voix off excitante et concise. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un message visuellement époustouflant et percutant.
Générez une vidéo procédurale de 90 secondes destinée aux responsables de magasin et aux chefs d'équipe, détaillant la mise à jour du nouveau système de gestion des stocks. La présentation visuelle doit être claire et pédagogique, utilisant des enregistrements d'écran clairs et des superpositions étape par étape, accompagnée d'une voix off autoritaire et claire. Accélérez le processus de création en utilisant la fonction de texte à vidéo de HeyGen à partir du script pour transmettre avec précision des instructions opérationnelles complexes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Échelle de Formation au Détail à l'Échelle Mondiale.
Développez et distribuez efficacement un plus grand volume de vidéos de formation au détail, garantissant un message cohérent à tous les employés, quel que soit leur emplacement.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez du contenu vidéo alimenté par l'AI pour rendre la formation au détail plus interactive et mémorable, conduisant à une meilleure apprentissage et application par le personnel.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer efficacement des vidéos de formation au détail engageantes ?
HeyGen est un puissant créateur de vidéos de formation, vous permettant de créer des vidéos de formation au détail en utilisant divers avatars AI et une vaste bibliothèque de modèles de vidéos de formation. Il vous suffit d'entrer votre script, et l'AI de HeyGen génère rapidement du contenu vidéo professionnel, rationalisant votre processus de production vidéo.
Quelles sont les caractéristiques clés de HeyGen pour une production de vidéos de formation rationalisée ?
Pour une production vidéo efficace, HeyGen propose la génération de texte à vidéo à partir de votre script, des voix off AI réalistes et une riche bibliothèque multimédia. Ces fonctionnalités simplifient l'écriture de scripts et le storyboarding, facilitant la création de vidéos de formation sans montage vidéo étendu.
Puis-je personnaliser l'image de marque et le contenu des vidéos de connaissance des produits avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos de connaissance des produits. Vous pouvez également utiliser une variété d'avatars AI et personnaliser les scènes pour correspondre parfaitement à l'esthétique de votre marque.
HeyGen est-il facile à utiliser pour les débutants lors de la création de vidéos de formation ?
Oui, HeyGen est conçu pour être convivial, même pour ceux qui sont nouveaux dans la production vidéo. Avec des modèles de vidéos de formation intuitifs et la capacité de générer des vidéos à partir de texte, vous pouvez rapidement créer des vidéos de formation sans avoir besoin d'une expérience préalable étendue.