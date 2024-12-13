Créez des Vidéos d'Orientation pour le Commerce de Détail Sans Effort

Transformez vos scripts en vidéos d'orientation professionnelles avec facilité, assurant un apprentissage engageant pour tous les nouveaux employés en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'intégration de 45 secondes pour les associés de vente au détail, expliquant de manière vivante les connaissances essentielles sur les produits et les valeurs de la marque à travers une narration vidéo dynamique. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour générer une narration énergique complétant des visuels axés sur les produits et un style audio contemporain.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'orientation concise de 30 secondes destinée à tout le personnel de vente au détail, détaillant les procédures opérationnelles critiques et les protocoles de sécurité. La vidéo doit adopter un style visuel propre et instructif avec une voix off professionnelle, enrichie par des sous-titres clairs générés par HeyGen pour une clarté maximale et une efficacité d'apprentissage en ligne.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo engageante de 90 secondes spécifiquement pour les équipes de service client en première ligne, démontrant les meilleures pratiques pour l'interaction avec les clients. Cette vidéo doit utiliser les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour créer des visuels réalistes basés sur des scénarios avec un ton empathique et un audio de fond de soutien, optimisant pour une production vidéo efficace.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Orientation pour le Commerce de Détail

Simplifiez l'intégration de vos nouveaux employés avec des vidéos d'orientation engageantes et professionnelles en utilisant la plateforme intuitive de création vidéo AI de HeyGen.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez un modèle personnalisable ou collez votre script existant dans HeyGen. Cette étape fondamentale vous aide à structurer efficacement vos vidéos d'orientation pour le commerce de détail.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Votre Marque
Donnez vie à votre contenu en choisissant un avatar AI pour la présentation. Intégrez le logo et les couleurs uniques de votre marque pour un look cohérent et professionnel.
3
Step 3
Générez des Voix Off et des Sous-titres
Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter un audio naturel à partir de votre script. Améliorez l'accessibilité pour tous les nouveaux employés en incluant des sous-titres automatiques.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Orientation Finale
Examinez votre vidéo d'intégration des employés terminée, en effectuant les ajustements finaux. Exportez facilement vos vidéos d'orientation professionnelles dans divers formats d'aspect, prêtes à accueillir les nouveaux employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez la Transmission d'Informations Complexes

Transformez des politiques et procédures complexes en "explications animées" claires et digestes pour des "vidéos d'intégration des employés" efficaces.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'orientation engageantes pour les nouveaux employés ?

HeyGen révolutionne les **vidéos d'orientation** en vous permettant de créer facilement du contenu de haute qualité pour les **nouveaux employés** en utilisant des **avatars AI** réalistes et des capacités de texte à vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir un modèle, et HeyGen génère une vidéo professionnelle en quelques minutes, réduisant considérablement le temps de **production vidéo** traditionnel.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour produire des vidéos d'intégration professionnelle des employés et des vidéos d'orientation pour le commerce de détail ?

HeyGen est idéal pour les **vidéos d'intégration des employés** et les **vidéos d'orientation pour le commerce de détail** car il combine efficacité et professionnalisme. Vous pouvez rapidement générer du contenu engageant en utilisant des modèles personnalisables, assurant un message cohérent et une introduction accueillante à votre **culture d'entreprise** pour chaque nouveau membre de l'équipe.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils vraiment simplifier la production vidéo pour la formation interne et l'apprentissage en ligne ?

Oui, les **avatars AI** avancés de HeyGen simplifient considérablement la **production vidéo** pour la formation interne et l'**apprentissage en ligne**. Ils éliminent le besoin de caméras, d'acteurs ou de logiciels de montage complexes, vous permettant de transformer des scripts écrits en contenu vidéo dynamique avec des voix off et des expressions réalistes instantanément.

Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque et la narration vidéo dans les vidéos d'intégration ?

HeyGen renforce la **narration vidéo** dans les **vidéos d'intégration** en offrant de vastes contrôles de branding, y compris des logos personnalisés et des schémas de couleurs. Cela garantit que tout votre contenu s'aligne parfaitement avec l'identité visuelle de votre entreprise, renforçant votre **culture d'entreprise** unique dès le premier jour.

