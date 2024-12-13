créez des vidéos de planification des ressources avec l'IA pour une gestion d'équipe efficace

Gérez vos projets et votre personnel sans effort en transformant des scripts en vidéos professionnelles grâce aux avatars AI de HeyGen.

468/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo explicative concise de 30 secondes à destination des responsables RH et des chefs de département, illustrant comment "Créer une Affectation de Ressources" efficacement. La vidéo doit adopter une approche visuelle dynamique de type explicatif avec un texte clair à l'écran, présenté par un avatar AI confiant. Exploitez les "Avatars AI" de HeyGen pour présenter le processus d'affectation et les "Sous-titres/légendes" pour une accessibilité accrue.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo engageante de 60 secondes pour les responsables des opérations et les planificateurs d'équipe, axée sur les meilleures pratiques pour "Gérer les Personnes" et "Gérer les Congés" dans votre stratégie de planification des ressources. Adoptez un style visuel basé sur des infographies avec une voix calme et rassurante. Utilisez les divers "Modèles et scènes" de HeyGen pour construire votre récit et l'enrichir avec des visuels pertinents de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock".
Exemple de Prompt 3
Produisez un guide convaincant de 50 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les chefs d'équipe, montrant comment "créer des vidéos de planification des ressources" efficacement à l'aide d'un "Outil de Planification de la Main-d'œuvre". L'esthétique visuelle doit être moderne et épurée, complétée par un ton amical et compétent. Maximisez le "Redimensionnement et exportation des rapports d'aspect" de HeyGen pour garantir que votre vidéo soit parfaite sur n'importe quelle plateforme, et utilisez la "Génération de voix off" pour une communication claire.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de planification des ressources

Créez sans effort des vidéos professionnelles de planification des ressources qui communiquent clairement les affectations de projet et optimisent l'utilisation de l'équipe, assurant alignement et efficacité.

1
Step 1
Créez votre script de planification des ressources
Rédigez votre script détaillé décrivant l'allocation des ressources et les calendriers de projet. Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter vos informations de manière engageante.
2
Step 2
Convertissez le script en vidéo
Transformez votre script en une vidéo dynamique. Notre capacité de texte en vidéo à partir d'un script génère automatiquement des visuels engageants et une narration synchronisée à partir de votre texte.
3
Step 3
Personnalisez et marquez votre contenu
Personnalisez votre vidéo de planification des ressources pour correspondre au style de votre organisation. Appliquez votre logo, vos couleurs et vos polices d'entreprise à l'aide de contrôles de marque complets.
4
Step 4
Finalisez et exportez votre vidéo
Préparez votre vidéo pour la partager avec des équipes ou des parties prenantes. Utilisez le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour garantir que votre vidéo soit parfaite sur n'importe quelle plateforme, des présentations aux tableaux de bord internes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des mises à jour de ressources engageantes

.

Générez rapidement des clips vidéo concis et percutants pour communiquer efficacement les changements de ressources et les affectations de projet à votre équipe.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de planification des ressources convaincantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos professionnelles de planification des ressources en utilisant des avatars AI et la technologie de texte en vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère des vidéos engageantes pour communiquer efficacement vos stratégies de ressources.

Quelles capacités créatives offre HeyGen pour produire des vidéos d'affectation de ressources percutantes ?

HeyGen propose une suite d'outils créatifs, y compris des avatars AI et la génération de voix off, pour vous aider à créer facilement une vidéo d'affectation ou de demande de ressources. Profitez de modèles personnalisables et de contrôles de marque pour maintenir une identité de marque cohérente.

HeyGen peut-il soutenir une bibliothèque vidéo complète pour la gestion de projets et de personnes ?

Absolument. HeyGen vous permet de générer une série cohérente de vidéos pour gérer efficacement les projets, les personnes ou les affectations de personnel. Ces vidéos de haute qualité peuvent ensuite former une bibliothèque vidéo précieuse pour une référence et une formation continues.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenus diversifiés de planification de la main-d'œuvre ?

HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos dynamiques de planification de la main-d'œuvre en transformant des scripts en présentations professionnelles à l'aide d'avatars AI et d'un support média robuste. Cela facilite la génération de contenu pour la gestion des congés ou la préparation des données pour l'importation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo