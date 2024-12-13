Créez sans effort des vidéos d'orientation pour les employés du complexe
Simplifiez votre processus d'intégration et captez l'attention des nouveaux employés en utilisant les avatars AI de HeyGen.
Produisez une vidéo informative de 60 secondes conçue pour simplifier le processus d'intégration en fournissant un aperçu concis des politiques RH essentielles et des protocoles de sécurité pour tous les nouveaux employés du complexe. La vidéo doit être dynamique et engageante, utilisant des capacités de texte-à-vidéo à partir de script et des sous-titres clairs pour transmettre efficacement les informations critiques.
Créez une vidéo convaincante de 30 secondes en utilisant un storytelling vidéo puissant pour mettre en avant les opportunités de développement de carrière et les initiatives de rétention des employés au sein du complexe. Ciblez le personnel existant et potentiel avec un style visuel inspirant et motivant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour créer un récit professionnel et ambitieux.
Concevez une vidéo guide rapide de 50 secondes pour les nouveaux employés spécifiquement pour le département des services aux clients, détaillant leurs responsabilités initiales et leurs routines quotidiennes. Cette vidéo d'orientation pratique et moderne doit utiliser des modèles personnalisables pour une production rapide et être exportable avec un redimensionnement du format d'image pour s'adapter à diverses plateformes internes, assurant une présentation visuelle cohérente et informative.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement de la formation des employés.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos d'orientation convaincantes qui améliorent considérablement l'engagement et la rétention des nouveaux employés pour les complexes.
Échelle de l'intégration des employés du complexe.
Produisez rapidement un plus grand volume de vidéos d'intégration des employés pilotées par l'AI, atteignant efficacement tous les nouveaux employés, quel que soit leur emplacement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'orientation engageantes pilotées par l'AI pour le complexe ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo pour vous aider à créer des vidéos d'orientation engageantes pilotées par l'AI pour le complexe. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen générera une vidéo professionnelle, améliorant considérablement l'expérience d'intégration pour les nouveaux employés.
Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour simplifier le processus d'intégration des employés ?
HeyGen propose des modèles vidéo prêts à l'emploi et des modèles personnalisables spécifiquement conçus pour simplifier le processus d'intégration des employés. Cela permet aux complexes de produire rapidement des vidéos d'orientation de haute qualité, assurant un accueil cohérent et efficace pour tous les nouveaux employés.
Puis-je personnaliser les vidéos d'orientation des employés de HeyGen pour refléter la culture d'entreprise de notre complexe ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer facilement le logo, les couleurs et les messages spécifiques de votre complexe dans vos vidéos d'orientation des employés. Cela garantit que chaque vidéo communique efficacement votre culture d'entreprise unique aux nouveaux employés.
Comment les outils alimentés par l'AI de HeyGen bénéficient-ils aux nouveaux employés et à la rétention des employés ?
Les outils alimentés par l'AI de HeyGen offrent un storytelling vidéo cohérent et de haute qualité, ce qui est crucial pour une intégration à distance réussie et pour engager les nouveaux employés. En fournissant un contenu d'orientation clair et mémorable, HeyGen contribue à une expérience initiale positive qui peut améliorer la rétention des employés.