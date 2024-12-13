Créez des Vidéos de Programme de Reconversion qui Transforment Votre Main-d'œuvre

Boostez le développement des compétences des employés avec des vidéos de reconversion engageantes, en utilisant des avatars AI pour des expériences d'apprentissage dynamiques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo inspirante de 45 secondes expliquant les avantages de la montée en compétences et du développement continu des employés, destinée aux responsables RH et managers. Employez des visuels dynamiques, des éléments de style infographique et une musique de fond entraînante, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour créer un message percutant.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes démontrant comment les employés peuvent facilement accéder aux ressources de formation à la demande, en utilisant un style visuel amical et tutoriel avec un rythme rapide. Ce guide vidéo de formation doit cibler tous les employés et inclure les sous-titres automatiques de HeyGen pour garantir clarté et accessibilité à tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo avant-gardiste de 60 secondes encourageant les entreprises à investir dans le développement des compétences de leur personnel, adoptant un style visuel inspirant avec des séquences de haute qualité et une voix off confiante. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer votre vision en un récit convaincant qui met en valeur l'importance de la croissance interne.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Programme de Reconversion

Renforcez votre équipe avec des vidéos de reconversion de haute qualité et engageantes qui comblent les lacunes en compétences et favorisent l'apprentissage continu, créées facilement avec l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo à partir d'un Script ou d'un Modèle
Commencez par importer le script de votre programme de reconversion ou en sélectionnant un modèle de Vidéos de Programme de Reconversion préconçu. Notre plateforme simplifie la création de vidéos, transformant votre texte en contenu visuel dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter vos instructeurs. Associez votre avatar choisi à une voix off appropriée pour une présentation cohérente et professionnelle dans tous vos modules de formation.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et Personnalisez les Scènes
Améliorez vos vidéos de reconversion avec des médias de stock pertinents, des images et de la musique. Utilisez des scènes personnalisables pour refléter l'identité de votre marque et maintenir l'engagement des apprenants tout au long du programme.
4
Step 4
Exportez et Partagez des Vidéos de Reconversion Engagantes
Une fois votre vidéo de reconversion terminée, exportez-la facilement dans le format et la résolution souhaités. Partagez vos nouvelles vidéos de reconversion engageantes avec votre personnel pour soutenir leur succès professionnel.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffusez un Contenu Inspirant pour la Main-d'œuvre

.

Créez des vidéos convaincantes et motivantes pour inspirer les employés lors des transitions de carrière, favorisant des changements de mentalité positifs pour de nouvelles compétences et rôles.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de programme de reconversion efficaces pour le développement de la main-d'œuvre ?

HeyGen simplifie la création de contenu de reconversion et de montée en compétences engageant en utilisant des avatars AI et des scènes personnalisables. Cela permet aux entreprises de combler rapidement les lacunes en compétences et d'offrir des opportunités d'apprentissage continu à leurs employés.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil idéal pour générer des vidéos de formation de haute qualité de manière efficace ?

HeyGen utilise des outils pilotés par l'AI, y compris la transformation de texte en vidéo à partir d'un script et la génération de voix off, pour produire rapidement des vidéos de formation professionnelles. Cela réduit considérablement le temps et les coûts de production, permettant des programmes de formation interne et de développement des employés à grande échelle.

Puis-je personnaliser les vidéos de programme de reconversion créées avec HeyGen pour qu'elles correspondent à la marque de mon entreprise ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'intégrer le logo, les couleurs et l'esthétique générale de votre entreprise dans vos vidéos de formation. Cela garantit une expérience d'apprentissage cohérente et professionnelle pour votre personnel.

Comment HeyGen garantit-il des vidéos de reconversion engageantes pour des apprenants diversifiés et un développement des compétences amélioré ?

HeyGen améliore l'engagement grâce à des avatars AI réalistes et des sous-titres/captions automatisés, rendant le contenu de développement des compétences accessible à un public plus large. Ces fonctionnalités garantissent que votre personnel reçoit des messages clairs et percutants, favorisant le succès professionnel.

