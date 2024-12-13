Créer des Vidéos d'Intégration pour Revendeurs : Rapide & Professionnel

Révolutionnez votre formation de revendeurs. Utilisez des avatars AI pour livrer des vidéos d'intégration engageantes et cohérentes, rendant l'information complexe claire.

472/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo professionnelle de 45 secondes ciblant les revendeurs potentiels, en utilisant des visuels de style infographique épurés et une voix confiante et informative pour exposer les principaux avantages et les premières étapes de notre partenariat. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information clairement, assurant une livraison cohérente et autoritaire pour nos vidéos de formation.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative de 60 secondes destinée aux revendeurs existants pour une mise à jour ou un rappel de produit, adoptant un style visuel calme et étape par étape avec une narration claire pour détailler les nouvelles fonctionnalités ou processus. Utilisez la fonction de sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension, garantissant que tous les spectateurs peuvent suivre le contenu personnalisé dans ces importantes vidéos d'intégration.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo moderne et efficace de 30 secondes conçue pour les responsables de programmes de revendeurs, démontrant la facilité de mise à jour ou de personnalisation du contenu des revendeurs, en mettant visuellement en avant une approche axée sur les solutions avec une voix amicale et encourageante. Cette mise à jour rapide devrait montrer comment les modèles et scènes de HeyGen permettent des ajustements rapides pour tous vos besoins de création de vidéos d'intégration, en maintenant la cohérence de la marque à travers tous les matériaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Intégration pour Revendeurs

Produisez efficacement des vidéos d'intégration engageantes et informatives pour vos revendeurs, en veillant à ce qu'ils saisissent rapidement les informations essentielles avec des outils professionnels alimentés par AI.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles professionnels pour commencer rapidement à construire votre contenu d'intégration pour revendeurs.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Transformez votre script en scènes vidéo convaincantes, en personnalisant chaque détail avec des options de personnalisation complète pour refléter votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments AI
Intégrez des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité pour fournir des instructions claires et engageantes à vos nouveaux revendeurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Téléchargez vos vidéos d'intégration terminées dans divers ratios d'aspect, prêtes pour une distribution fluide à votre réseau de revendeurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Motivez et Inspirez les Revendeurs

.

Créez des vidéos percutantes et motivantes qui inspirent les nouveaux revendeurs, favorisant l'enthousiasme et l'engagement envers votre marque et vos produits.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration percutantes ?

La plateforme pilotée par AI de HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos d'intégration professionnelles en utilisant la conversion de texte en vidéo et des modèles personnalisables. Cela rationalise l'ensemble du processus, rendant efficace la production de contenu de haute qualité pour divers besoins.

HeyGen peut-il personnaliser entièrement le contenu pour divers scénarios d'intégration des employés ?

Oui, HeyGen offre des options de personnalisation complète pour créer du contenu personnalisé adapté à divers besoins d'intégration des employés, des clients ou des utilisateurs. Vous pouvez intégrer vos contrôles de marque pour assurer la cohérence de toutes vos vidéos.

HeyGen propose-t-il des voix off AI pour améliorer les vidéos de formation ?

Absolument, HeyGen excelle à générer des voix off AI de haute qualité directement à partir de votre script, parfaites pour des vidéos de formation engageantes et des modules de micro-apprentissage. Cela élimine le besoin d'acteurs vocaux professionnels et accélère la production.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour développer des vidéos engageantes pour les nouvelles recrues ?

HeyGen utilise des avatars AI réalistes et des fonctionnalités robustes d'édition vidéo pour produire des vidéos d'intégration d'employés captivantes pour les nouvelles recrues. Notre plateforme prend en charge divers ratios d'aspect et offre une intégration de bibliothèque multimédia, garantissant que votre contenu est à la fois engageant et polyvalent.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo