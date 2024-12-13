Créez des Vidéos de Présentation de Recherche avec l'AI

Transformez votre recherche en vidéos engageantes et professionnelles avec des outils pilotés par l'AI et des avatars AI époustouflants.

466/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un résumé vidéo professionnel de 45 secondes pour une présentation à venir lors d'une conférence, ciblant des pairs académiques et des organismes de financement. Votre vidéo doit présenter un style visuel axé sur les données, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour mettre en avant les méthodologies et résultats clés, avec une narration concise dérivée de votre script text-to-video pour une clarté maximale. Cela garantira des vidéos de qualité professionnelle pour votre recherche.
Exemple de Prompt 2
Imaginez qu'un projet de recherche innovant nécessite une vidéo de présentation dynamique de 30 secondes pour attirer des partenaires industriels et des collaborateurs potentiels. Créez un style visuel moderne et percutant, en exploitant la bibliothèque multimédia de HeyGen et le support de stock pour des visuels époustouflants, complétés par une voix énergique et des sous-titres/captions essentiels pour transmettre la nature révolutionnaire de votre travail, en utilisant pleinement les modèles alimentés par l'AI.
Exemple de Prompt 3
Créez une brève vidéo accrocheuse de 15 secondes pour faire une annonce rapide sur vos dernières découvertes de recherche, idéale pour les abonnés des réseaux sociaux ou une mise à jour d'équipe interne. Concentrez-vous sur une approche visuelle rapide avec un message direct et percutant, en utilisant le redimensionnement d'aspect et les exports de HeyGen pour optimiser pour diverses plateformes, et en intégrant des avatars AI pour délivrer le message de manière directe et engageante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Présentation de Recherche

Transformez des recherches complexes en vidéos engageantes de qualité professionnelle sans effort. Utilisez des outils pilotés par l'AI pour créer des résumés vidéo captivants et des présentations de conférence.

1
Step 1
Créez Votre Script
Rédigez votre récit de recherche ou résumé vidéo. Exploitez la capacité de HeyGen de Texte en Vidéo pour transformer votre contenu écrit en une histoire visuelle dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Personnalisez votre présentation en choisissant parmi une gamme diversifiée d'Avatars AI pour vous représenter ou représenter votre recherche. Cela ajoute une touche humaine à vos vidéos de qualité professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez une Voix et des Visuels Engagés
Améliorez votre message avec un audio professionnel en utilisant la génération de voix off de HeyGen. Intégrez facilement cette narration avec des visuels captivants de notre bibliothèque multimédia ou de vos propres téléchargements.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Professionnelle
Finalisez votre vidéo de présentation de recherche en ajoutant des sous-titres/captions pour l'accessibilité et une portée plus large. Ensuite, exportez votre vidéo soignée dans divers formats d'aspect pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffusez la Recherche sur les Réseaux Sociaux

.

Créez rapidement des clips vidéo engageants et de qualité professionnelle à partir de votre recherche pour une diffusion efficace sur les plateformes de réseaux sociaux.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes pour les présentations de recherche et les résumés ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos pour vos présentations de recherche et résumés vidéo. Nos modèles alimentés par l'AI et nos outils pilotés par l'AI garantissent que vous produisez des vidéos de qualité professionnelle qui sont hautement engageantes.

HeyGen inclut-il des Avatars AI et des Acteurs Vocaux AI pour la création de vidéos ?

Oui, HeyGen intègre des Avatars AI avancés et une fonctionnalité d'Acteur Vocal AI, vous permettant de donner vie à votre contenu. C'est parfait pour créer des présentations de conférence dynamiques et du contenu éducatif avec une touche professionnelle.

Puis-je générer rapidement des vidéos à partir de scripts textuels avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen propose un Générateur de Texte en Vidéo Gratuit qui transforme sans effort vos scripts écrits en vidéos captivantes. Cela simplifie le processus de création de vidéos engageantes pour toute plateforme, y compris les réseaux sociaux.

Quels types de vidéos de qualité professionnelle puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer une large gamme de vidéos de qualité professionnelle, des vidéos de présentation de recherche détaillées et des résumés vidéo concis à du contenu captivant pour les réseaux sociaux. Nos outils pilotés par l'AI rendent simple la production de contenu éducatif percutant et plus encore.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo