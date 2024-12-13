Créer des Vidéos de Conformité en Recherche avec la Puissance de l'AI

Améliorez l'engagement des employés et réduisez les coûts de formation en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des présentations engageantes et réalistes.

469/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation à la conformité de 60 secondes pour des chercheurs expérimentés, illustrant un scénario réel de violation de données et ses conséquences. Le style visuel doit être légèrement dramatique mais prudent, avec des visuels réalistes et des effets sonores percutants, le tout créé efficacement en utilisant la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo pour un récit dynamique.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de micro-apprentissage concise de 30 secondes pour tout le personnel de recherche, résumant les récentes mises à jour clés de conformité ou les nouvelles politiques. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne avec des points à puces et une narration dynamique et informative, facilitant la digestion rapide des mises à jour en tirant parti des divers modèles et scènes de HeyGen pour un développement rapide.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo engageante de 50 secondes abordant les idées fausses courantes sur la conformité en recherche sous forme de questions-réponses, adaptée aux équipes de recherche ayant des difficultés avec des réglementations complexes. Le style visuel et audio doit être interactif et accessible, avec une génération de voix off claire garantissant que chaque réponse est comprise, améliorant l'engagement des employés grâce à une démonstration claire de la création de vidéos de conformité en recherche.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Conformité en Recherche

Rationalisez la production de formations efficaces à la conformité en recherche en utilisant des présentateurs AI, des modèles personnalisables et des outils vidéo faciles à utiliser.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Développez votre contenu de conformité et tapez ou collez votre script directement dans HeyGen. Notre fonctionnalité de texte à vidéo générera automatiquement une vidéo professionnelle, posant les bases d'une formation engageante.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI et Scène
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour servir de présentateur à l'écran. Améliorez l'attrait visuel et le contexte en sélectionnant un modèle vidéo approprié ou en ajoutant des scènes personnalisées qui s'alignent avec votre sujet de conformité en recherche.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de l'Image de Marque
Incorporez le logo de votre organisation, les couleurs de la marque et les médias pertinents en utilisant les contrôles de branding (logo, couleurs). Cela garantit que vos vidéos de conformité maintiennent une apparence cohérente et professionnelle pour un engagement accru des employés.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation Finale
Une fois votre vidéo de conformité en recherche terminée, vérifiez tous les éléments pour en assurer l'exactitude et la clarté. Ensuite, exportez facilement votre contenu de formation de haute qualité dans divers formats, prêt pour la distribution sur vos plateformes d'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifier les Sujets Complexes de Conformité

.

Communiquez clairement les réglementations et procédures complexes de conformité en recherche, transformant des informations complexes en vidéos éducatives faciles à comprendre.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation à la conformité engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de conformité en recherche en utilisant des présentateurs AI et divers modèles vidéo. Cette approche améliore l'engagement des employés en transformant des réglementations complexes en contenu dynamique et facile à comprendre.

Puis-je utiliser des avatars AI pour des vidéos de conformité sensibles ?

Oui, HeyGen vous permet d'utiliser des avatars AI réalistes pour présenter vos vidéos de conformité, garantissant cohérence et professionnalisme. Vous pouvez même créer un avatar personnalisé pour représenter votre marque, rendant le contenu plus accessible à votre public.

Quelles fonctionnalités soutiennent la production efficace de plusieurs vidéos de formation ?

HeyGen simplifie la création de plusieurs vidéos de formation avec des modèles vidéo prêts à l'emploi et un flux de travail simple de texte à vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script vidéo, et HeyGen génère un contenu professionnel, réduisant considérablement le temps de production.

Comment HeyGen facilite-t-il la formation à la conformité localisée ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos localisées avec des voix AI dans plusieurs langues, garantissant que votre formation à la conformité atteint efficacement un public mondial. Cette capacité aide à maintenir un message cohérent à travers diverses régions.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo