Rationalisez votre prochain processus de révision des exigences pour les propriétaires de produits et les équipes de développement avec une vidéo concise de 60 secondes. Imaginez un scénario où vous pouvez transformer vos scripts détaillés directement en vidéos de révision des exigences percutantes en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen. Adoptez un style visuel épuré et instructif, enrichi par des textes à l'écran, associé à une voix off calme et autoritaire pour garantir que chaque point est compris.
Exemple de Prompt 2
Transmettez des informations cruciales aux parties prenantes et aux dirigeants occupés grâce à une vidéo de révision convaincante de 30 secondes qui privilégie la clarté et l'accessibilité. Avec la fonctionnalité précieuse de sous-titres/captions de HeyGen, votre message sera compris dans n'importe quel contexte. Visez une présentation rapide et visuellement engageante, intégrant des visualisations de données claires et une voix off confiante et professionnelle pour un impact maximal.
Exemple de Prompt 3
Donnez à vos départements de formation et créateurs de contenu les moyens d'exceller dans la création vidéo en produisant un guide complet de 90 secondes sur la collecte efficace des exigences. Exploitez les vastes modèles et scènes de HeyGen pour construire un récit visuellement cohérent et engageant qui simplifie les informations complexes. Choisissez un style visuel moderne et illustratif avec des transitions fluides, accompagné d'une voix off amicale et encourageante, rendant l'apprentissage agréable et mémorable.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos de révision des exigences

Communiquez efficacement les exigences et les retours de projet avec des explications vidéo engageantes, assurant clarté et alignement au sein de votre équipe et des parties prenantes.

1
Step 1
Créez votre script et choisissez un avatar
Commencez par rédiger votre script d'exigences ou coller un texte existant. Ensuite, sélectionnez un **avatar AI** engageant pour narrer votre vidéo, lançant ainsi votre processus de création vidéo.
2
Step 2
Ajoutez des visuels et du branding
Améliorez votre vidéo de révision avec des médias pertinents de notre bibliothèque ou vos propres téléchargements. Appliquez les **contrôles de marque (logo, couleurs)** de votre entreprise pour une apparence cohérente et professionnelle.
3
Step 3
Appliquez les touches finales et l'accessibilité
Améliorez la compréhension et l'accessibilité de vos vidéos de révision des exigences en générant automatiquement des **sous-titres/captions**. Cela garantit que tous les spectateurs peuvent suivre, même sans son.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Une fois votre vidéo finalisée, exportez-la facilement dans diverses résolutions et formats d'image. Utilisez le **redimensionnement et l'exportation des formats d'image** pour un partage fluide sur différentes plateformes afin de créer des vidéos de révision des exigences qui atteignent tout le monde.

Créez rapidement des clips vidéo engageants à partir de documents d'exigences, rendant l'information complexe digeste et facilement partageable sur les plateformes internes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de révision des exigences engageantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos à partir de scripts de texte-à-vidéo, en utilisant des avatars AI et la génération de voix off pour produire des vidéos de révision des exigences professionnelles sans montage complexe. Ce processus de création vidéo simplifié vous aide à transmettre efficacement l'information aux parties prenantes.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour les vidéos de révision ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans toutes vos vidéos. Cela garantit que vos vidéos de révision des exigences conservent une apparence professionnelle et cohérente.

Quelles fonctionnalités simplifient la création de vidéos pour les révisions des exigences ?

HeyGen simplifie la création de vidéos avec des modèles préconçus, une bibliothèque multimédia robuste et la génération automatique de sous-titres. Ces fonctionnalités permettent une création vidéo efficace, vous aidant à produire rapidement et facilement un contenu de révision des exigences de haute qualité.

HeyGen peut-il ajouter automatiquement des sous-titres aux vidéos de révision des exigences ?

Oui, HeyGen génère automatiquement des sous-titres et des captions pour vos vidéos, améliorant l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs. Cette fonctionnalité est cruciale pour s'assurer que vos vidéos de révision des exigences atteignent efficacement un public plus large.

