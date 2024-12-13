Créez facilement des vidéos de collecte des besoins avec l'AI
Améliorez l'efficacité du personnel et simplifiez l'intégration des clients en créant des vidéos conformes à la marque en utilisant Texte-à-vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de 45 secondes pour les agences de marketing et les équipes de service client, mettant en avant la création de vidéos de collecte personnalisées. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle engageante, moderne et accueillante avec un audio clair et concis, utilisant la fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir de script pour générer rapidement un contenu captivant.
Concevez une vidéo de 60 secondes destinée aux départements RH et aux spécialistes de l'intégration des nouveaux clients, illustrant comment simplifier l'intégration des clients grâce à des vidéos engageantes. Le style visuel et audio doit être informatif mais dynamique, avec une voix off calme et rassurante, et utilisant des sous-titres/captions automatisés pour l'accessibilité.
Créez une vidéo d'entreprise de 30 secondes pour les communications internes et les équipes de formation d'entreprise, axée sur la production de vidéos conformes à la marque pour améliorer l'efficacité du personnel. Elle nécessite un style visuel élégant, corporatif et professionnel avec une voix off confiante, construite sans effort en utilisant les divers Modèles & scènes de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la compréhension des besoins par les clients.
Améliorez la compréhension et la rétention des informations nécessaires par les clients en transformant des besoins complexes en vidéos engageantes alimentées par l'AI.
Créez rapidement une communication client engageante.
Générez des vidéos engageantes et concises en quelques minutes pour communiquer efficacement les besoins initiaux et guider les clients à travers le processus de collecte.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus de collecte des clients ?
HeyGen vous permet de rationaliser votre processus de collecte des clients en générant des vidéos de collecte engageantes et personnalisées. Nos vidéos alimentées par l'AI simplifient l'intégration des clients et améliorent la communication avec eux, assurant un démarrage plus fluide pour chaque nouvelle relation.
Qu'est-ce qui rend les vidéos alimentées par l'AI de HeyGen uniques pour la collecte ?
HeyGen utilise une technologie avancée de Générateur de Texte à Vidéo et des avatars AI réalistes pour créer des vidéos de collecte des besoins captivantes. Cela permet une production efficace de contenu professionnel sans nécessiter de compétences complexes en montage vidéo.
Puis-je personnaliser les vidéos de collecte des besoins avec HeyGen ?
Oui, HeyGen vous permet de créer des vidéos de collecte personnalisées adaptées aux besoins spécifiques des clients ou des projets. Vous pouvez utiliser des modèles et des contrôles de marque pour garantir que vos vidéos de collecte des besoins sont professionnelles et conformes à la marque, améliorant ainsi la communication globale avec les clients.
Comment HeyGen améliore-t-il l'efficacité du personnel dans la communication avec les clients ?
En automatisant la création de vidéos de collecte des besoins cohérentes et claires, HeyGen améliore considérablement l'efficacité du personnel. Notre plateforme aide à simplifier l'intégration des clients, libérant ainsi votre équipe pour se concentrer sur des tâches plus complexes.