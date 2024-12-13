Déverrouillez les Insights : créez des vidéos de découverte des besoins
Rationalisez la collecte des besoins et améliorez l'engagement des parties prenantes en exploitant les puissants avatars AI de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo didactique de 90 secondes à l'intention des propriétaires de produits et des équipes agiles, démontrant comment transformer des efforts de collecte de besoins verbeux en vidéos engageantes pilotées par l'AI. Adoptez un style visuel dynamique et informatif avec des textes en surbrillance à l'écran et utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir de scripts, ainsi que des sous-titres/captions fluides pour optimiser la clarté du script pour une communication efficace avec les parties prenantes.
Produisez un tutoriel vidéo de 2 minutes conçu pour les équipes transversales et les parties prenantes clés, illustrant un engagement efficace des parties prenantes à travers des réunions virtuelles. Cette vidéo doit présenter une approche visuelle instructive, étape par étape, avec un acteur vocal AI amical, en exploitant les divers modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création de vidéos de découverte des besoins de haute qualité.
Concevez une vidéo informative de 75 secondes pour les spécialistes de la documentation et les rédacteurs techniques, détaillant comment améliorer la documentation des besoins en assurant une création vidéo fluide. Employez un style visuel moderne et précis, riche en graphiques de soutien, en utilisant pleinement la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen et le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour livrer professionnellement les besoins critiques du projet, en intégrant efficacement les éléments visuels.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Expliquez efficacement des besoins complexes.
Créez sans effort des explications vidéo engageantes pour des besoins complexes, assurant la clarté pour toutes les parties prenantes.
Rationalisez la formation à l'élucidation des besoins.
Développez des tutoriels vidéo clairs et concis pour former les équipes sur diverses techniques d'élucidation des besoins, améliorant la compréhension.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour une création vidéo fluide ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le texte en vidéos de qualité professionnelle, avec des avatars AI et des acteurs vocaux AI. Cette plateforme assure une création vidéo fluide, permettant aux utilisateurs de produire facilement des vidéos engageantes à partir d'un simple script.
Puis-je personnaliser les avatars AI dans HeyGen pour ma marque ?
Oui, HeyGen vous permet de personnaliser les avatars AI pour qu'ils correspondent au style unique de votre marque. Vous pouvez également intégrer vos contrôles de marque, tels que les logos et les couleurs, pour garantir une identité visuelle cohérente dans toutes vos vidéos pilotées par l'AI.
Quelles capacités offre HeyGen pour convertir le texte en vidéo ?
HeyGen agit comme un puissant générateur de texte en vidéo gratuit, vous permettant de donner vie à vos scripts avec une variété de fonctionnalités. Il génère des voix off AI de haute qualité, crée automatiquement des sous-titres et soutient l'optimisation de la clarté du script pour un contenu vidéo captivant.
HeyGen prend-il en charge diverses options de sortie et l'intégration de médias ?
HeyGen offre des options de sortie polyvalentes, y compris le redimensionnement des rapports d'aspect pour différentes plateformes et la possibilité d'exporter des vidéos sans filigrane. Les utilisateurs peuvent également intégrer sans effort des éléments visuels à partir d'une bibliothèque de médias complète ou d'un support stock pour améliorer leurs tutoriels vidéo et présentations.