Créez des Vidéos de Construction de Rapports : Rapide, Facile et Professionnel

Transformez des données complexes en tutoriels vidéo engageants et présentations de données professionnelles sans effort avec la fonctionnalité innovante de HeyGen de texte en vidéo à partir d'un script.

442/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 45 secondes offrant des conseils professionnels pour une présentation de données supérieure dans les rapports d'affaires, ciblant les managers de niveau intermédiaire préparant les résultats trimestriels. Cette vidéo doit être dynamique et visuellement stimulante, employant des arrière-plans professionnels et un "avatar AI" articulé à l'écran de HeyGen pour transmettre les idées clés et les meilleures pratiques.
Exemple de Prompt 2
Concevez un guide vidéo dynamique de 30 secondes pour inspirer les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing sur la façon de créer des vidéos de construction de rapports rapidement et efficacement. Employez un style moderne et visuellement attrayant avec des couleurs vives et des transitions rapides, en utilisant les "Templates & scenes" de HeyGen pour une création rapide et un aspect soigné.
Exemple de Prompt 3
Créez un contenu éducatif informatif de 90 secondes fournissant un aperçu introductif des éléments essentiels pour produire des vidéos de construction de rapports de haute qualité, destiné aux nouveaux employés lors de l'intégration. Le style doit être clair et accessible, avec une voix calme et autoritaire et des "Sous-titres/captions" affichés en évidence pour assurer une compréhension et une accessibilité maximales pour tous les spectateurs.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Construction de Rapports

Apprenez à produire rapidement des guides vidéo clairs et professionnels pour les rapports d'affaires, rendant la présentation de données complexes facile pour votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par définir votre processus de construction de rapport. La capacité de HeyGen de texte en vidéo à partir d'un script vous permet de transformer facilement votre contenu écrit en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Choisissez un avatar AI engageant et un modèle approprié de notre bibliothèque pour présenter vos étapes de construction de rapport de manière professionnelle, assurant un aspect cohérent et soigné.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents et des exemples de données. Utilisez les contrôles de branding de HeyGen pour incorporer votre logo et vos couleurs de marque pour une présentation cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Guide
Une fois votre vidéo de construction de rapport terminée, utilisez les options de redimensionnement et d'exportation de HeyGen pour la préparer pour diverses plateformes, rendant votre guide expert accessible à votre équipe ou vos clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des histoires de réussite client avec des vidéos AI engageantes

.

Présentez efficacement les insights et données de reporting d'affaires avec des vidéos engageantes alimentées par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de construction de rapports ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de construction de rapports sans effort en transformant des scripts textuels en contenu engageant avec des avatars AI et des modèles professionnels. Cela simplifie le processus de création vidéo pour des rapports d'affaires percutants.

Quelles options de branding sont disponibles pour les vidéos de rapports d'affaires sur HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'incorporer le logo de votre entreprise, des couleurs personnalisées et des polices directement dans vos vidéos de rapport. Cela garantit que tout votre contenu de présentation de données s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

HeyGen peut-il aider à générer divers types de tutoriels vidéo ou de contenu éducatif pour les rapports ?

Absolument, HeyGen facilite la génération de divers tutoriels vidéo et contenus éducatifs, parfaits pour expliquer des rapports complexes. Avec des fonctionnalités comme les voix off AI, les sous-titres et une riche bibliothèque multimédia, vous pouvez produire des guides vidéo complets efficacement.

Comment HeyGen soutient-il la présentation de données dans les vidéos de rapport ?

HeyGen soutient la présentation dynamique de données grâce à des modèles personnalisables et une vaste bibliothèque multimédia pour améliorer visuellement vos vidéos de construction de rapports. Vous pouvez également ajouter des sous-titres clairs pour vous assurer que votre audience saisit chaque détail de votre rapport d'affaires.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo