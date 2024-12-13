Créez des Vidéos de Flux de Travail de Renouvellement avec l'IA pour un Succès Sans Effort

Rationalisez vos efforts de réussite client pour les renouvellements de contrats en utilisant des avatars AI pour livrer des vidéos automatisées avec des messages personnalisés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing de 45 secondes pour les leaders des ventes, montrant comment la messagerie personnalisée peut améliorer significativement les renouvellements de contrats. Utilisez la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour créer des récits engageants et directs avec des visuels dynamiques et des sous-titres/captions automatisés pour mettre en avant les principaux avantages dans un style amical et persuasif.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation interne de 60 secondes pour les équipes RH, illustrant la simplicité de la mise en place de nouveaux processus de communication de renouvellement en utilisant un modèle de vidéos de flux de travail de renouvellement. Le style visuel doit être propre et encourageant, soutenu par une musique entraînante et en utilisant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour un assemblage rapide.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle de 30 secondes destinée aux propriétaires d'entreprise, mettant en avant l'efficacité et l'impact des solutions vidéo automatisées par l'IA. Le style visuel et audio doit être moderne et autoritaire, employant des animations élégantes et des avatars AI professionnels, avec un accent sur le redimensionnement et l'exportation flexibles des formats d'image pour diverses plateformes.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Flux de Travail de Renouvellement

Rationalisez vos renouvellements de contrats et améliorez la communication avec des vidéos professionnelles et automatisées. Créez facilement des messages percutants pour le marketing, les ventes et la réussite client.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle
Commencez par choisir parmi notre vaste bibliothèque de designs de `Modèles de Vidéos de Flux de Travail de Renouvellement`, ou saisissez votre script pour commencer à générer votre vidéo en utilisant les Modèles & scènes.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'`avatars AI` pour représenter votre marque et livrer votre message de manière professionnelle, en utilisant la capacité des avatars AI.
3
Step 3
Personnalisez avec des Voix Off AI
Améliorez votre vidéo avec la génération de voix off, en sélectionnant parmi une gamme de `voix off AI` pour créer un audio engageant et percutant pour votre message.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Profitez du redimensionnement et des exportations de formats d'image pour télécharger vos `vidéos automatisées` professionnelles dans le format souhaité, prêtes pour une distribution immédiate.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Renforcez les Présentations de Renouvellement avec des Histoires de Succès

Générez des vidéos AI convaincantes mettant en avant la réussite client pour renforcer la valeur, établir la confiance et finalement soutenir des taux de renouvellement de contrats plus élevés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de flux de travail de renouvellement engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des messages personnalisés et engageants pour les renouvellements de contrats en utilisant des solutions vidéo pilotées par l'IA. Utilisez des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour rationaliser votre flux de travail de renouvellement.

HeyGen propose-t-il des options de modèles de vidéos de flux de travail de renouvellement ?

Oui, HeyGen propose des modèles de vidéos personnalisables qui simplifient la création de vidéos automatisées pour les renouvellements de contrats. Ces modèles sont conçus pour aider les équipes marketing, RH, les leaders des ventes et les responsables de la réussite client à générer rapidement du contenu professionnel.

Puis-je personnaliser mes vidéos de renouvellement avec les fonctionnalités AI de HeyGen ?

Absolument, les avatars AI et les voix off AI de HeyGen permettent une personnalisation approfondie, vous permettant de livrer des messages adaptés qui résonnent avec les destinataires. Améliorez vos vidéos avec des sous-titres automatisés et des contrôles de marque pour une touche professionnelle.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour la communication de renouvellement automatisée ?

HeyGen est idéal pour la communication de renouvellement automatisée grâce à sa capacité à générer des vidéos de formation AI de haute qualité et des messages personnalisés à grande échelle. Ses outils de création vidéo robustes soutiennent diverses équipes dans la gestion efficace des renouvellements de contrats.

