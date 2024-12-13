Créez des Vidéos de Stratégie de Renouvellement avec l'IA pour la Réussite Client

Donnez à vos équipes de réussite client les moyens d'améliorer la fidélisation des clients et les opportunités de vente incitative en utilisant des avatars AI dynamiques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative animée de 60 secondes pour les Responsables de Comptes et les Responsables de la Réussite Client, détaillant comment effectuer une évaluation des risques de renouvellement et démontrer la valeur aux clients. Le style visuel doit être axé sur les données et confiant, avec des graphiques dynamiques de la bibliothèque de médias/stock, complétés par une génération de voix off AI persuasive pour guider le récit.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo engageante de 30 secondes destinée aux équipes Marketing et Expérience Client, présentant les meilleures pratiques pour l'engagement client qui mènent à des retours clients améliorés et à des renouvellements réussis. Le style visuel doit être amical et énergique, incorporant des graphiques animés et des scènes personnalisables via les Modèles & scènes de HeyGen, animés par un avatar AI.
Exemple de Prompt 3
Rédigez une vidéo persuasive de 45 secondes ciblant les Représentants du Développement des Ventes et les Équipes de Réussite Client, mettant en avant les opportunités clés de vente incitative dans le processus de renouvellement. Le style visuel et audio doit être concret et direct, fournissant des appels à l'action clairs, avec des informations essentielles renforcées par des sous-titres générés par HeyGen et livrés par un avatar AI.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Stratégie de Renouvellement

Créez des vidéos engageantes, pilotées par l'IA, pour éduquer les clients, renforcer la valeur et consolider votre stratégie de fidélisation avec facilité et efficacité.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez Votre Avatar AI
Commencez par rédiger votre script de stratégie de renouvellement, en vous concentrant sur les propositions de valeur clés et les prochaines étapes pour la réussite client. Ensuite, sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre message, en exploitant la fonctionnalité avancée d'avatar AI de HeyGen pour une présentation professionnelle.
2
Step 2
Personnalisez Vos Scènes et Votre Image de Marque
Choisissez parmi les scènes et modèles personnalisables de HeyGen pour soutenir visuellement votre message. Appliquez le logo, les couleurs et les polices de votre marque pour assurer la cohérence, renforçant votre stratégie de renouvellement et l'identité de votre produit.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Sous-titres Engagés
Améliorez votre vidéo avec des voix off claires et naturelles générées par la fonctionnalité de voix off AI de HeyGen, ou téléchargez les vôtres. Assurez l'accessibilité et la compréhension en ajoutant des sous-titres et légendes automatiques pour tous les publics.
4
Step 4
Exportez et Partagez pour la Fidélisation Client
Une fois votre vidéo de stratégie de renouvellement peaufinée, exportez-la facilement en utilisant la capacité de redimensionnement et d'exportation flexible de HeyGen. Distribuez ces vidéos convaincantes pour engager proactivement les clients et soutenir vos efforts globaux de fidélisation client.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer notre stratégie de renouvellement avec des vidéos pilotées par l'IA ?

HeyGen permet aux équipes de réussite client de créer des vidéos de stratégie de renouvellement de manière efficace. En exploitant les avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo, vous pouvez démontrer de manière personnalisée la valeur pour améliorer la fidélisation des clients dans le cadre de votre stratégie de renouvellement globale.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer l'engagement client dans les vidéos de stratégie de renouvellement ?

HeyGen propose des scènes personnalisables, des voix off AI et des avatars AI réalistes pour rendre vos vidéos de stratégie de renouvellement très engageantes. Ces outils aident à démontrer clairement la valeur, favorisant un engagement client plus fort et une meilleure fidélisation.

HeyGen peut-il aider les équipes de réussite client à augmenter la production de vidéos de stratégie de renouvellement ?

Absolument. La plateforme de HeyGen permet aux équipes de réussite client de créer rapidement des vidéos de stratégie de renouvellement en utilisant des porte-paroles AI et la fonction de texte-à-vidéo à partir d'un script. Cela rationalise considérablement la création de contenu, permettant un engagement client constant et un soutien solide pour votre stratégie de renouvellement.

Comment HeyGen aide-t-il à l'évaluation proactive des risques de renouvellement et à la démonstration de valeur ?

HeyGen vous permet de générer des vidéos ciblées pilotées par l'IA qui mettent en avant l'utilisation des produits et les histoires de réussite, abordant directement les facteurs potentiels d'évaluation des risques de renouvellement. Offrir une démonstration de valeur convaincante à travers des avatars AI professionnels aide à renforcer la satisfaction des clients et à stimuler la fidélisation.

