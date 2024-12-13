Créez des Vidéos de Formation au Travail à Distance Qui Captivent et Éduquent
Renforcez votre équipe à distance avec des vidéos de formation professionnelles, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des présentations dynamiques.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes destinée aux équipes à distance existantes pour le "partage de connaissances" sur une nouvelle mise à jour logicielle, fonctionnant comme une "vidéo de formation" interne. Le style visuel doit être dynamique et illustratif, incorporant des enregistrements d'écran clairs et des superpositions animées, avec une voix off engageante générée par la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour assurer une narration cohérente.
Créez une vidéo concise de 30 secondes offrant des conseils de "planification" pour améliorer la productivité à distance, en utilisant des "modèles de vidéos de formation". Cette vidéo doit cibler tous les employés à distance, employant un style infographique rapide et visuellement engageant avec des couleurs vives et une musique de fond entraînante, utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour transmettre rapidement des conseils pratiques.
Créez une vidéo détaillée de 90 secondes expliquant les "aspects techniques" complexes d'un nouveau protocole de cybersécurité, servant de "vidéo de formation AI" pour le personnel de support informatique travaillant à distance. Le style visuel et audio doit être clair, précis et très informatif, avec des démonstrations étape par étape et une voix calme et autoritaire, enrichie par les sous-titres/captions précis de HeyGen pour améliorer la compréhension et l'accessibilité.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez les résultats d'apprentissage et assurez-vous que vos équipes à distance absorbent activement les informations critiques grâce à un contenu vidéo dynamique alimenté par l'AI.
Élargissez la Formation et Atteignez les Employés à Distance.
Développez rapidement de nombreuses vidéos de formation au travail à distance, rendant l'apprentissage complet accessible à tous les employés, quel que soit leur emplacement.
Questions Fréquemment Posées
Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos de formation ?
HeyGen offre des outils créatifs puissants, y compris des avatars AI et des voix off professionnelles, pour transformer votre script en vidéos de formation captivantes. Profitez de modèles de vidéos de formation intuitifs et de fonctionnalités d'écriture de script fluides pour simplifier votre planification créative et votre production sans effort.
HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos de formation pour les employés ?
Absolument, HeyGen accélère la création de vidéos de formation de haute qualité pour les employés, idéales pour l'intégration des employés et les vidéos de formation produit. Utilisez les avatars AI et les capacités de texte-à-vidéo pour générer un contenu cohérent et professionnel pour un partage de connaissances efficace à travers votre organisation sans montage vidéo étendu.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen une solution efficace pour les vidéos de formation AI ?
HeyGen utilise une AI avancée pour générer des avatars AI réalistes et une génération de voix off de haute qualité à partir de votre script texte, en faisant une plateforme efficace pour les vidéos de formation AI. Cette technologie assure une narration professionnelle et ajoute automatiquement des sous-titres/captions, couvrant les aspects techniques de la production vidéo avec facilité.
Comment HeyGen peut-il soutenir la création de vidéos de formation au travail à distance ?
HeyGen est parfaitement adapté pour créer des vidéos de formation au travail à distance en vous permettant de produire un contenu cohérent et de haute qualité facilement partageable. Avec des contrôles de marque, des modèles personnalisables et un redimensionnement des ratios d'aspect, vous pouvez vous assurer que vos vidéos de formation sont professionnelles et accessibles à une main-d'œuvre dispersée, améliorant le partage de connaissances.