Créez des Vidéos d'Étiquette pour Réunions à Distance pour Équipes Professionnelles

Améliorez la présence virtuelle de votre équipe et assurez une communication fluide avec des vidéos de formation engageantes, propulsées par les avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo animée humoristique de 60 secondes pour tous les participants à distance, illustrant les pièges courants et les meilleures pratiques pour un guide amusant de l'étiquette des réunions vidéo. Mettez l'accent sur l'importance de 'couper le son' et de l'utilisation appropriée du 'fond virtuel' à travers des scénarios comiques et pertinents. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à des personnages excentriques, rendant les règles d'étiquette mémorables et engageantes pour un public diversifié.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo instructive percutante de 30 secondes conçue pour les professionnels cherchant à améliorer leur présence virtuelle lors d'une vidéoconférence. Concentrez-vous sur des éléments clés tels que 's'habiller de manière appropriée', assurer un 'éclairage optimal', et l'impact de maintenir le contact visuel en apprenant à 'regarder directement la caméra'. Le style visuel et audio doit être sophistiqué et direct, utilisant des graphiques élégants. Créez ce contenu convaincant en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour établir une esthétique soignée.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo pratique de 50 secondes spécifiquement pour les chefs d'équipe et les participants aux réunions 'Zoom' critiques, servant de liste de contrôle rapide avant la réunion couvrant les outils d'interaction comme les 'boutons de lever la main' et l'optimisation des 'outils de collaboration en ligne'. La vidéo doit avoir un ton direct et instructif avec une présentation visuelle claire et concise comportant des puces et des graphiques orientés vers l'action. Assurez une accessibilité maximale pour le public en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos d'Étiquette pour Réunions à Distance

Produisez sans effort des guides vidéo clairs et engageants pour garantir des réunions à distance professionnelles et productives pour tous les participants.

Step 1
Choisissez Votre Avatar AI et Script
Sélectionnez parmi la gamme diversifiée d'"avatars AI" de HeyGen pour servir de présentateur à l'écran. Saisissez votre script détaillant les principales directives d'"étiquette des réunions vidéo".
Step 2
Créez Votre Vidéo à partir du Script
Exploitez la capacité de "texte-à-vidéo à partir du script" de HeyGen pour transformer automatiquement votre contenu écrit en une vidéo dynamique, prête à informer les "participants à distance".
Step 3
Appliquez le Branding et Améliorez les Visuels
Améliorez le "professionnalisme" en intégrant le logo et les couleurs de votre marque à l'aide des "contrôles de branding" de HeyGen. Améliorez l'engagement en ajoutant des visuels de soutien à partir de la bibliothèque multimédia.
Step 4
Exportez avec des Sous-titres pour une Portée Plus Large
Finalisez votre vidéo d'étiquette pour les "réunions Zoom" et ajoutez automatiquement des "sous-titres/captions" précis pour garantir que votre message soit accessible à tous.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez rapidement des conseils d'étiquette engageants pour un partage rapide

Créez instantanément des clips vidéo courts et percutants pour partager des conseils clés sur l'étiquette des réunions à distance à travers les canaux de communication internes ou les réseaux sociaux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la formation à l'étiquette des réunions vidéo ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos d'étiquette pour réunions à distance en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo, garantissant un message professionnel et cohérent pour tous les participants à distance. Cela aide à renforcer les conseils clés sur l'étiquette des réunions vidéo avec des visuels engageants.

HeyGen peut-il aider à créer un guide amusant de l'étiquette des réunions vidéo ?

Absolument ! Les avatars AI de HeyGen et les modèles & scènes vous permettent de concevoir un guide amusant de l'étiquette des réunions vidéo qui capte l'attention. Incorporez des scénarios engageants et la génération de voix off pour rendre l'apprentissage des réunions à distance agréable et mémorable.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir le professionnalisme dans la formation aux réunions à distance ?

HeyGen fournit des contrôles de branding pour inclure votre logo et vos couleurs, garantissant que votre formation à l'étiquette des vidéoconférences maintient une apparence professionnelle. Vous pouvez également utiliser des sous-titres/captions et des simulations d'éclairage optimal pour les avatars AI afin d'améliorer la clarté et l'impact pour tous les participants à distance.

À quelle vitesse puis-je créer des vidéos d'étiquette pour réunions à distance pour les réunions Zoom avec HeyGen ?

Avec la plateforme intuitive de HeyGen, vous pouvez créer efficacement des vidéos d'étiquette pour réunions à distance en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo et des modèles préconstruits. Cela vous permet de produire rapidement du contenu sur mesure couvrant les meilleures pratiques pour les réunions Zoom et d'autres outils de collaboration en ligne.

