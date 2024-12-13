Créez des Vidéos de Présentation pour Employés à Distance Sans Effort
Intégrez facilement les nouvelles recrues avec des vidéos de présentation captivantes pour employés à distance. Stimulez l'engagement et renforcez la culture d'entreprise en utilisant des modèles vidéo préconçus pour une création rapide.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'intégration de 60 secondes destinée aux membres de l'équipe existants pour qu'ils se présentent et partagent leurs expériences, favorisant un engagement fort des employés avec les nouvelles recrues à distance. Le style visuel et audio doit être énergique et collaboratif, en utilisant la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour intégrer des images dynamiques et pertinentes qui complètent les présentations individuelles et mettent en valeur l'esprit d'équipe.
Produisez une vidéo de présentation de 30 secondes pour les employés à distance, destinée à l'ensemble de l'entreprise, en décrivant clairement le rôle et les responsabilités initiales de la nouvelle recrue. Cette vidéo doit maintenir un style visuel professionnel concis et informatif, en utilisant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour garantir un message clair, cohérent et autoritaire de la part d'un responsable du recrutement ou d'un chef d'équipe.
Concevez une vidéo de bienvenue de 50 secondes pour les nouveaux employés à distance qui met en avant de manière créative la culture et les valeurs fondamentales de l'entreprise. Le style visuel doit être dynamique et engageant, incorporant des éléments animés et des couleurs vives, facilement réalisable en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour offrir une introduction de marque mémorable à l'organisation.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Stimulez l'engagement et la rétention des nouvelles recrues avec l'IA.
Améliorez l'expérience d'intégration en stimulant l'engagement et en améliorant la rétention des nouveaux employés à distance grâce à la formation vidéo alimentée par l'IA.
Rationalisez les vidéos d'intégration et de formation des employés.
Créez efficacement des vidéos d'intégration et des modules de formation évolutifs, garantissant que toutes les recrues à distance reçoivent des informations cohérentes et de haute qualité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de présentation pour employés à distance ?
HeyGen permet aux entreprises de créer rapidement des vidéos de présentation engageantes pour les employés à distance. En utilisant des fonctionnalités alimentées par l'IA et des avatars AI réalistes, vous pouvez concevoir des vidéos de bienvenue personnalisées pour les nouvelles recrues, favorisant un fort sentiment de culture d'entreprise dès le premier jour.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour des vidéos d'intégration d'employés évolutives ?
HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration d'employés complètes et de vidéos de formation grâce à sa plateforme intuitive. Utilisez des modèles vidéo préconçus, la fonctionnalité de texte en vidéo et les sous-titres automatiques pour produire efficacement un contenu cohérent et de haute qualité pour l'ensemble de votre programme d'intégration des employés.
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans les vidéos de formation des employés ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans toutes vos vidéos de formation des employés. Cela garantit la cohérence de la marque dans vos communications internes, renforçant la culture d'entreprise et stimulant l'engagement des employés.
Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité et l'engagement pour les employés à distance ?
HeyGen assure l'accessibilité et l'engagement pour les employés à distance grâce à des fonctionnalités telles que les sous-titres/captions automatiques et la génération de voix off, rendant le contenu compréhensible pour tous. Utilisez des avatars AI pour créer des vidéos de bienvenue dynamiques et personnalisées, améliorant l'expérience d'intégration quel que soit l'emplacement.