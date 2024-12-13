Créez des Vidéos de Présentation pour Employés à Distance Sans Effort

Intégrez facilement les nouvelles recrues avec des vidéos de présentation captivantes pour employés à distance. Stimulez l'engagement et renforcez la culture d'entreprise en utilisant des modèles vidéo préconçus pour une création rapide.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'intégration de 60 secondes destinée aux membres de l'équipe existants pour qu'ils se présentent et partagent leurs expériences, favorisant un engagement fort des employés avec les nouvelles recrues à distance. Le style visuel et audio doit être énergique et collaboratif, en utilisant la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour intégrer des images dynamiques et pertinentes qui complètent les présentations individuelles et mettent en valeur l'esprit d'équipe.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de présentation de 30 secondes pour les employés à distance, destinée à l'ensemble de l'entreprise, en décrivant clairement le rôle et les responsabilités initiales de la nouvelle recrue. Cette vidéo doit maintenir un style visuel professionnel concis et informatif, en utilisant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour garantir un message clair, cohérent et autoritaire de la part d'un responsable du recrutement ou d'un chef d'équipe.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de bienvenue de 50 secondes pour les nouveaux employés à distance qui met en avant de manière créative la culture et les valeurs fondamentales de l'entreprise. Le style visuel doit être dynamique et engageant, incorporant des éléments animés et des couleurs vives, facilement réalisable en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour offrir une introduction de marque mémorable à l'organisation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Présentation pour Employés à Distance

Accueillez sans effort les nouvelles recrues dans votre culture d'entreprise, où qu'elles soient, en créant des vidéos de présentation engageantes et informatives pour employés à distance.

1
Step 1
Rédigez Votre Script d'Introduction
Commencez par définir les messages clés pour vos employés à distance, en veillant à ce qu'ils reflètent votre culture d'entreprise. Utilisez la capacité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer facilement votre contenu écrit en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez un Modèle Professionnel
Sélectionnez parmi une variété de mises en page préconçues pour créer des vidéos d'intégration d'employés soignées qui résonnent avec les nouvelles recrues. Personnalisez votre design choisi en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour l'aligner avec l'identité de votre marque.
3
Step 3
Personnalisez avec des Avatars AI
Améliorez l'engagement en ajoutant des avatars AI réalistes pour narrer votre vidéo, rendant l'introduction plus personnelle pour les employés à distance. Profitez de la gamme diversifiée d'avatars AI de HeyGen pour trouver le présentateur virtuel parfait.
4
Step 4
Exportez et Partagez avec les Nouvelles Recrues
Finalisez votre vidéo de bienvenue engageante, en vous assurant que tous les détails sont parfaits pour vos nouveaux membres d'équipe. Utilisez les fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation d'aspect de HeyGen pour préparer votre vidéo pour n'importe quelle plateforme et la partager sans effort.

Cas d'Utilisation

Créez des vidéos de bienvenue personnalisées qui construisent la culture

Concevez des vidéos de bienvenue personnalisées pour présenter les nouveaux employés à distance, favorisant une forte culture d'entreprise et les faisant se sentir valorisés dès le premier jour.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de présentation pour employés à distance ?

HeyGen permet aux entreprises de créer rapidement des vidéos de présentation engageantes pour les employés à distance. En utilisant des fonctionnalités alimentées par l'IA et des avatars AI réalistes, vous pouvez concevoir des vidéos de bienvenue personnalisées pour les nouvelles recrues, favorisant un fort sentiment de culture d'entreprise dès le premier jour.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour des vidéos d'intégration d'employés évolutives ?

HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration d'employés complètes et de vidéos de formation grâce à sa plateforme intuitive. Utilisez des modèles vidéo préconçus, la fonctionnalité de texte en vidéo et les sous-titres automatiques pour produire efficacement un contenu cohérent et de haute qualité pour l'ensemble de votre programme d'intégration des employés.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans les vidéos de formation des employés ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans toutes vos vidéos de formation des employés. Cela garantit la cohérence de la marque dans vos communications internes, renforçant la culture d'entreprise et stimulant l'engagement des employés.

Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité et l'engagement pour les employés à distance ?

HeyGen assure l'accessibilité et l'engagement pour les employés à distance grâce à des fonctionnalités telles que les sous-titres/captions automatiques et la génération de voix off, rendant le contenu compréhensible pour tous. Utilisez des avatars AI pour créer des vidéos de bienvenue dynamiques et personnalisées, améliorant l'expérience d'intégration quel que soit l'emplacement.

