Créez des Vidéos de Collaboration à Distance Facilement et Efficacement
Produisez des vidéos engageantes et interactives pour améliorer la communication d'équipe et l'intégration, propulsées par les avatars AI de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo d'intégration de 90 secondes pour les départements RH internationaux, axée sur l'intégration des nouvelles recrues dans une main-d'œuvre mondiale à distance. Le style visuel doit être chaleureux et professionnel, utilisant divers modèles et scènes pour illustrer différentes interactions d'équipe, complété par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour une narration multilingue. L'audio doit être amical et clair, offrant des conseils complets pour simplifier le processus d'intégration des nouveaux employés à travers différentes régions, avec des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo concise de 45 secondes pour que les chefs de projet communiquent efficacement les progrès hebdomadaires aux parties prenantes, en mettant l'accent sur la façon dont le contenu vidéo alimenté par l'AI peut simplifier les flux de travail. Visuellement, la vidéo doit être dynamique et visuellement attrayante, incorporant des animations de style infographique pour illustrer les jalons du projet, le tout construit rapidement en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. L'audio doit être une voix off optimiste et informative, maintenant un rythme rapide mais compréhensible, démontrant comment la fonctionnalité de texte à vidéo permet de créer rapidement des mises à jour sans montage complexe.
Créez une vidéo explicative de 2 minutes destinée aux utilisateurs d'une fonctionnalité logicielle complexe, conçue pour le support technique et des conseils détaillés. Le style visuel doit être méticuleusement clair, combinant des enregistrements d'écran du logiciel en action avec un avatar AI mettant en évidence précisément les éléments clés de l'interface, optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations selon le rapport d'aspect. L'audio doit fournir une narration calme et patiente, assurant que tous les utilisateurs peuvent suivre avec des sous-titres, rendant la fonctionnalité complexe accessible et réduisant les demandes de support en utilisant des outils de collaboration vidéo asynchrones pour la révision interne.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et l'Intégration à Distance.
Exploitez les vidéos AI pour créer des supports de formation convaincants, augmentant l'engagement et la rétention pour les employés à distance.
Rationalisez la Communication Interne de l'Équipe.
Produisez rapidement des mises à jour vidéo engageantes et des annonces pour tenir les équipes distribuées informées et connectées, favorisant une meilleure communication.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec des Avatars AI ?
HeyGen utilise des Avatars AI avancés et son Générateur de Texte à Vidéo Gratuit pour transformer vos scripts en contenu vidéo professionnel alimenté par l'AI sans effort. Cela permet une production rapide de vidéos engageantes sans montage traditionnel complexe.
HeyGen peut-il prendre en charge le contenu vidéo multilingue et les fonctionnalités d'accessibilité ?
Absolument, HeyGen offre des capacités de narration multilingue robustes ainsi qu'un Générateur de Sous-titres AI. Cela garantit que vos vidéos sont accessibles à un public plus large, améliorant la communication d'équipe et les communications internes à travers des équipes mondiales diversifiées.
Quelle infrastructure technique soutient la collaboration à distance au sein de HeyGen ?
HeyGen fonctionne comme une plateforme sécurisée basée sur le cloud, conçue pour une collaboration à distance fluide, permettant des flux de travail d'équipe efficaces et une collaboration en temps réel. Cette infrastructure simplifie les flux de travail et la gestion de projet pour les équipes distribuées.
HeyGen fournit-il des outils pour la cohérence de la marque et la personnalisation des vidéos ?
Oui, HeyGen inclut des contrôles de marque complets pour les logos et les couleurs, ainsi qu'une vaste bibliothèque de médias et des modèles prêts à l'emploi. Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de produire un contenu vidéo professionnel alimenté par l'AI qui maintient une identité de marque cohérente.