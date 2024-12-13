Créez facilement des vidéos de formation à la collaboration à distance
Simplifiez l'intégration des employés et améliorez le partage des connaissances avec des vidéos de formation engageantes, propulsées par les avatars AI de HeyGen pour un contenu dynamique.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 90 secondes pour les membres de l'équipe existants et les managers, présentant cinq stratégies clés pour des réunions à distance efficaces et le partage de connaissances. Cette vidéo dynamique et engageante doit utiliser des éléments animés avec une voix autoritaire, en s'appuyant sur les avatars AI de HeyGen pour présenter les conseils critiques de manière accessible.
Produisez une vidéo tutorielle de 2 minutes destinée à tous les employés, démontrant le processus étape par étape d'utilisation d'une nouvelle fonctionnalité au sein de notre principale plateforme de collaboration à distance. La vidéo doit adopter un style visuel propre, pratique et instructif, accompagné d'une voix calme et claire, garantissant l'accessibilité et la compréhension grâce aux sous-titres/captions de HeyGen.
Concevez une vidéo concise de 45 secondes pour l'ensemble de la main-d'œuvre à distance, décrivant les meilleures pratiques pour les communications internes asynchrones afin d'optimiser la collaboration à distance. Employez un style visuel moderne avec des graphismes nets et un ton optimiste, en utilisant efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement cette ressource de formation essentielle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez une formation à distance complète.
Produisez efficacement divers cours de formation pour éduquer les équipes à distance et étendre les opportunités d'apprentissage à l'échelle mondiale.
Améliorez l'efficacité de la formation.
Exploitez l'AI pour augmenter considérablement l'engagement et améliorer la rétention des connaissances dans les vidéos de formation à la collaboration à distance.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la collaboration à distance ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et la fonctionnalité de texte à vidéo pour créer efficacement des vidéos de formation engageantes. Cela simplifie le processus d'explication de sujets complexes et favorise le partage des connaissances dans les environnements de collaboration à distance.
Quelles fonctionnalités d'édition basées sur l'AI HeyGen offre-t-il pour améliorer la communication vidéo ?
HeyGen propose des fonctionnalités d'édition basées sur l'AI robustes, telles que la génération précise de voix off et les sous-titres/captions automatiques. Ces outils permettent une édition vidéo sophistiquée, garantissant des communications internes claires et une intégration efficace des employés.
HeyGen peut-il produire divers types de contenu au-delà des vidéos de formation standard ?
Absolument, HeyGen est très polyvalent, permettant la création non seulement de vidéos de formation, mais aussi de vidéos explicatives captivantes, de tutoriels et de vidéos animées. Sa bibliothèque complète de modèles et de médias soutient divers besoins en contenu pour une communication vidéo supérieure.
Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans le contenu vidéo pour les équipes à distance ?
HeyGen assure la cohérence de la marque grâce à des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer facilement votre logo et vos couleurs spécifiques. Cette fonctionnalité est cruciale pour maintenir des communications internes professionnelles et des initiatives de collaboration à distance cohérentes dans tout le contenu vidéo.