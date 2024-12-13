Créez facilement des vidéos de formation à la collaboration à distance

Simplifiez l'intégration des employés et améliorez le partage des connaissances avec des vidéos de formation engageantes, propulsées par les avatars AI de HeyGen pour un contenu dynamique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 90 secondes pour les membres de l'équipe existants et les managers, présentant cinq stratégies clés pour des réunions à distance efficaces et le partage de connaissances. Cette vidéo dynamique et engageante doit utiliser des éléments animés avec une voix autoritaire, en s'appuyant sur les avatars AI de HeyGen pour présenter les conseils critiques de manière accessible.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle de 2 minutes destinée à tous les employés, démontrant le processus étape par étape d'utilisation d'une nouvelle fonctionnalité au sein de notre principale plateforme de collaboration à distance. La vidéo doit adopter un style visuel propre, pratique et instructif, accompagné d'une voix calme et claire, garantissant l'accessibilité et la compréhension grâce aux sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 45 secondes pour l'ensemble de la main-d'œuvre à distance, décrivant les meilleures pratiques pour les communications internes asynchrones afin d'optimiser la collaboration à distance. Employez un style visuel moderne avec des graphismes nets et un ton optimiste, en utilisant efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement cette ressource de formation essentielle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de formation à la collaboration à distance

Simplifiez l'expérience d'apprentissage de votre équipe avec des vidéos de formation engageantes et précises, conçues pour la collaboration à distance. Renforcez votre main-d'œuvre distribuée.

1
Step 1
Créez votre script
Définissez vos points d'apprentissage clés et développez un script détaillé. La capacité de texte à vidéo de HeyGen aide à générer efficacement votre contenu initial.
2
Step 2
Choisissez vos visuels
Sélectionnez parmi une variété de modèles et de scènes. Améliorez votre contenu et présentez les informations de manière dynamique en incorporant les avatars AI de HeyGen pour une diffusion engageante.
3
Step 3
Ajoutez un audio engageant
Générez des voix off professionnelles directement à partir de votre script en utilisant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Cela garantit un audio clair et cohérent pour tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez et partagez
Appliquez les logos et couleurs de votre marque en utilisant les contrôles de branding de HeyGen pour assurer une identité visuelle cohérente. Ensuite, exportez votre vidéo finale pour une large distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Cultivez le moral des équipes à distance

Générez des vidéos motivationnelles captivantes pour inspirer et unifier les équipes à distance, favorisant un environnement collaboratif plus fort.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la collaboration à distance ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la fonctionnalité de texte à vidéo pour créer efficacement des vidéos de formation engageantes. Cela simplifie le processus d'explication de sujets complexes et favorise le partage des connaissances dans les environnements de collaboration à distance.

Quelles fonctionnalités d'édition basées sur l'AI HeyGen offre-t-il pour améliorer la communication vidéo ?

HeyGen propose des fonctionnalités d'édition basées sur l'AI robustes, telles que la génération précise de voix off et les sous-titres/captions automatiques. Ces outils permettent une édition vidéo sophistiquée, garantissant des communications internes claires et une intégration efficace des employés.

HeyGen peut-il produire divers types de contenu au-delà des vidéos de formation standard ?

Absolument, HeyGen est très polyvalent, permettant la création non seulement de vidéos de formation, mais aussi de vidéos explicatives captivantes, de tutoriels et de vidéos animées. Sa bibliothèque complète de modèles et de médias soutient divers besoins en contenu pour une communication vidéo supérieure.

Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans le contenu vidéo pour les équipes à distance ?

HeyGen assure la cohérence de la marque grâce à des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer facilement votre logo et vos couleurs spécifiques. Cette fonctionnalité est cruciale pour maintenir des communications internes professionnelles et des initiatives de collaboration à distance cohérentes dans tout le contenu vidéo.

