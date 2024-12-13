Créez Rapidement des Vidéos de Préparation au Lancement avec l'AI
Simplifiez la planification des versions avec des vidéos engageantes. Générez facilement votre contenu en utilisant des avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo engageante de 60 secondes pour les responsables des ventes et les managers de la réussite client, en mettant l'accent sur les mises à jour clés de la communication de la stratégie de la dernière version. Utilisez un style visuel dynamique et moderne avec un avatar AI pour présenter l'information, en veillant à capter l'attention et à mettre en avant les nouvelles fonctionnalités.
Produisez une vidéo de briefing interne de 30 secondes pour tous les employés, en particulier les équipes RH, annonçant une étape réussie de la planification agile des versions. Le ton doit être optimiste et concis, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et s'assurer que tout le monde est informé rapidement.
Concevez une vidéo explicative de 90 secondes pour les parties prenantes techniques et les équipes produit, fournissant un aperçu complet des composants critiques de la dernière planification de version logicielle. Le style visuel doit être détaillé et illustratif, intégrant efficacement des visuels de soutien et des séquences B-roll de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation à la Préparation au Lancement.
Améliorez la compréhension et la rétention des nouvelles fonctionnalités et des informations critiques de version par les équipes internes.
Développez un Contenu de Formation sur les Versions Étendu.
Produisez rapidement des cours vidéo complets pour informer toutes les parties prenantes des nouvelles mises à jour et fonctionnalités du produit.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de préparation au lancement efficacement ?
HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de préparation au lancement engageantes en transformant des scripts textuels en visuels captivants. Nos Avatars AI et Acteurs Vocaux AI éliminent le besoin de tournages extensifs, simplifiant considérablement votre processus de production de contenu.
Quel rôle joue HeyGen dans la simplification de la communication de la stratégie de version ?
HeyGen joue un rôle clé dans la simplification de la communication de la stratégie de version pour les chefs de projet, les équipes RH, les responsables des ventes et les managers de la réussite client. En utilisant notre plateforme, vous pouvez rapidement générer des vidéos complètes avec des sous-titres AI et des voix off multilingues, garantissant que vos messages critiques sur la planification des versions logicielles atteignent efficacement un public mondial.
Puis-je personnaliser mes vidéos de planification de version avec des éléments de marque en utilisant HeyGen ?
Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos de planification de version avec vos contrôles de marque uniques, y compris les logos et les couleurs. Vous pouvez choisir parmi une variété de modèles et de scènes, et intégrer des médias de notre bibliothèque ou de vos propres ressources pour maintenir la cohérence de la marque et créer des vidéos véritablement engageantes.
Qui peut bénéficier de l'utilisation de HeyGen pour le contenu de planification de version logicielle ?
HeyGen est idéal pour toute personne impliquée dans la planification et la communication des versions logicielles, y compris les chefs de produit, les responsables techniques et les équipes marketing. Il simplifie le processus de création de vidéos de préparation au lancement, facilitant la communication des mises à jour complexes et garantissant que tout le monde est aligné sur la stratégie de version.