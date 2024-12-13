Créez des Vidéos de Conformité Réglementaire Facilement

Exploitez les avatars AI pour créer des vidéos de formation à la conformité engageantes qui garantissent l'exactitude légale et économisent du temps et des coûts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo informative de 60 secondes ciblant le personnel existant et les chefs de département, expliquant les récentes mises à jour réglementaires pertinentes pour leurs rôles. Adoptez un style visuel moderne et autoritaire avec un texte clair à l'écran et une voix off professionnelle, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour transmettre efficacement des informations complexes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables de la conformité, illustrant comment ils peuvent créer facilement des vidéos de conformité réglementaire avec HeyGen. Cette vidéo doit présenter un style visuel dynamique et rapide avec une musique de fond entraînante, mettant en avant l'efficacité de la conversion de texte en vidéo à partir d'un script et l'utilisation de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour une intégration rapide des ressources.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de rappel de conformité de 45 secondes pour tous les employés, en particulier ceux qui manipulent des données sensibles, en mettant l'accent sur les protocoles de confidentialité des données. La présentation visuelle doit être claire et directe avec des graphiques faciles à comprendre, complétée par un ton de rappel doux dans la voix off. Assurez-vous que tous les points clés sont renforcés avec les sous-titres/captions complets de HeyGen pour maximiser l'accessibilité et la rétention.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Conformité Réglementaire

Rationalisez la création de formations à la conformité légalement précises et engageantes avec des outils vidéo alimentés par l'AI. Transmettez des informations cruciales de manière efficace et efficiente.

1
Step 1
Créez Votre Script de Vidéo de Conformité
Commencez par rédiger un script précis et légalement exact pour votre formation à la conformité. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer efficacement votre contenu écrit en vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Porte-parole AI
Sélectionnez un avatar AI qui représente professionnellement votre organisation. Personnalisez son apparence et choisissez une voix appropriée pour transmettre clairement votre message de conformité.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Visuels et de Branding
Améliorez votre vidéo en incorporant des visuels pertinents et en appliquant les contrôles de branding spécifiques à votre marque, y compris les logos et les couleurs, pour une présentation cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez pour Distribution
Effectuez une révision finale pour garantir l'exactitude, puis exportez votre vidéo complétée en utilisant les options de redimensionnement et d'exportation de HeyGen, prête à être intégrée dans votre système de gestion de l'apprentissage (LMS).

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement dans la Formation à la Conformité

Améliorez la participation des apprenants et la rétention des connaissances dans la formation à la conformité critique avec des vidéos interactives et dynamiques alimentées par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la conformité engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de conformité réglementaire en utilisant des outils de création vidéo alimentés par l'AI. Transformez simplement votre script vidéo en une présentation dynamique avec des modèles vidéo personnalisables, des avatars AI réalistes et une voix off AI naturelle, réduisant considérablement le temps et l'effort de production.

Puis-je personnaliser les éléments visuels et le branding de mes vidéos de conformité réglementaire avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'incorporer votre logo d'entreprise, vos couleurs et des éléments visuels spécifiques. Vous pouvez choisir parmi une variété de modèles vidéo et personnaliser les avatars AI ou un porte-parole AI pour que vos vidéos de conformité s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir que mes vidéos de conformité sont accessibles et facilement compréhensibles ?

HeyGen améliore l'accessibilité de vos vidéos de conformité en offrant une voix off AI précise et des sous-titres/captions automatiques. Ces fonctionnalités garantissent que votre message est clairement communiqué et facilement compris par tous les spectateurs, renforçant l'exactitude légale et la compréhension auprès de votre audience.

Par où commencer pour créer un nouveau projet de vidéo de conformité avec HeyGen ?

Commencez votre projet de vidéo de conformité dans HeyGen en utilisant l'interface intuitive pour soit télécharger votre script vidéo existant, soit utiliser les outils de rédaction de script de HeyGen. Vous pouvez ensuite choisir parmi une gamme de modèles vidéo professionnels pour lancer efficacement le processus créatif de vos vidéos de conformité réglementaire.

