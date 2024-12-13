créez des vidéos de flux de travail de remboursement facilement avec l'AI

Automatisez des vidéos de formation engageantes pour les procédures de remboursement facilement avec la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation engageante de 90 secondes pour les nouvelles recrues du service client, détaillant des procédures de remboursement complexes. Le style visuel et audio doit être amical et encourageant, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information clairement, avec une musique de fond entraînante accompagnant la présentation.
Exemple de Prompt 2
Créez un tutoriel de 2 minutes mettant en avant les capacités AI de HeyGen pour créer des vidéos dynamiques de flux de travail de remboursement. Cette vidéo, destinée aux chefs d'équipe et aux responsables de formation, doit présenter des scènes personnalisables et une génération de voix off pour souligner la flexibilité dans la démonstration de divers scénarios de remboursement avec un style visuel professionnel et dynamique.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 45 secondes pour le personnel interne, fournissant un rappel rapide sur les politiques de remboursement critiques. Cette vidéo de formation automatisée doit être directe et facile à suivre, en utilisant des sous-titres/captions clairs à l'écran et la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect de HeyGen pour garantir l'accessibilité sur tous les canaux de communication internes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos de flux de travail de remboursement

Rationalisez votre formation RH et clarifiez les procédures de remboursement avec des guides vidéo engageants et précis, propulsés par les capacités AI de HeyGen.

1
Step 1
Créez votre script avec un porte-parole AI
Rédigez votre script détaillé décrivant les procédures de remboursement. Sélectionnez un porte-parole AI réaliste pour délivrer votre message, formant le cœur de votre vidéo de flux de travail de remboursement.
2
Step 2
Sélectionnez des visuels et automatisez les voix off
Améliorez votre guide en choisissant parmi des scènes personnalisables ou en téléchargeant des médias pour illustrer le processus. Ensuite, générez des voix off automatisées pour narrer votre script de manière fluide.
3
Step 3
Ajoutez des sous-titres alimentés par l'AI
Améliorez l'accessibilité et la compréhension en générant automatiquement des sous-titres AI précis pour votre vidéo, garantissant que chaque étape du flux de travail de remboursement automatisé est claire.
4
Step 4
Exportez et déployez votre vidéo de formation AI
Finalisez votre vidéo en choisissant le format d'aspect optimal pour la distribution. Exportez votre vidéo de formation AI soignée, prête à mettre en place votre flux de travail de remboursement automatisé efficacement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les processus complexes

Transformez des procédures de remboursement complexes en vidéos de formation AI facilement compréhensibles, améliorant la clarté et réduisant le temps de formation pour les équipes RH.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de flux de travail de remboursement ?

Les puissantes capacités AI de HeyGen permettent aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de flux de travail de remboursement en transformant le texte en contenu engageant avec des avatars AI réalistes et des voix off automatisées. Cela simplifie considérablement le processus de formation des équipes RH sur les procédures de remboursement.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour les vidéos de formation automatisées ?

Pour les vidéos de formation automatisées, HeyGen offre un puissant générateur de texte à vidéo gratuit, des scènes personnalisables et un générateur de sous-titres AI. Ces outils garantissent la production de contenu de formation automatisé professionnel et accessible.

HeyGen prend-il en charge la mise en place d'un flux de travail de remboursement automatisé de manière efficace ?

Absolument, HeyGen prend en charge la mise en place d'un flux de travail de remboursement automatisé en fournissant des outils intuitifs pour générer des vidéos de formation AI claires. Les utilisateurs peuvent exploiter des modèles, des bibliothèques de médias et des porte-paroles AI pour transmettre efficacement des procédures de remboursement complexes.

Par quels moyens HeyGen peut-il améliorer la qualité des vidéos de formation AI internes ?

HeyGen améliore la qualité des vidéos de formation AI internes grâce à ses contrôles de marque complets, son redimensionnement d'aspect et ses options d'exportation de haute qualité. Cela garantit que chaque vidéo de formation engageante est conforme aux normes de l'entreprise et atteint un large public.

