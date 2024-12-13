Créez des Vidéos de Programme de Parrainage avec HeyGen AI

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 60 secondes ciblant les responsables marketing occupés, soulignant comment le "marketing de parrainage" efficace peut stimuler une "croissance commerciale" significative avec un minimum d'effort. Utilisez un style visuel rapide et engageant avec des transitions modernes et une bande sonore entraînante, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour produire rapidement un contenu convaincant avec sous-titres intégrés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux équipes marketing cherchant à améliorer l'engagement pour les programmes de parrainage existants, en présentant des moyens créatifs d'offrir des "réductions de fidélité". Le style visuel et audio doit être élégant et inspirant, démontrant comment personnaliser les modèles et les scènes avec des médias divers de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour créer des "vidéos engageantes" qui résonnent.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo stratégique de 50 secondes pour les directeurs marketing et les stratèges, illustrant comment les "outils alimentés par l'AI" peuvent prévoir avec précision les "revenus futurs" générés par des initiatives de parrainage robustes. Cette vidéo doit adopter une esthétique soignée et axée sur les données avec une voix off sophistiquée, mettant en avant la polyvalence du redimensionnement des ratios d'aspect et des exportations pour une distribution multi-plateforme.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Programme de Parrainage

Exploitez les outils alimentés par l'AI de HeyGen pour produire rapidement des vidéos engageantes et de haute qualité qui expliquent votre programme de parrainage et augmentent l'engagement client.

1
Step 1
Créez Votre Script et Choisissez un Avatar AI
Développez un script clair et concis pour le message de votre programme de parrainage. Ensuite, sélectionnez parmi la gamme diversifiée d'avatars AI professionnels de HeyGen pour être le présentateur de votre vidéo.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et Générez la Voix Off
Améliorez votre vidéo avec des visuels de fond pertinents ou des médias de stock. La plateforme de HeyGen générera ensuite automatiquement une voix off de haute qualité directement à partir de votre script.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Sous-titres
Intégrez facilement le logo et les couleurs uniques de votre marque dans la vidéo pour un message cohérent. Utilisez la fonctionnalité de HeyGen pour ajouter automatiquement des sous-titres précis, garantissant une large accessibilité.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Sélectionnez le ratio d'aspect optimal pour votre plateforme cible. Ensuite, exportez votre vidéo de programme de parrainage polie en haute définition, prête à augmenter l'engagement sur votre site web ou vos réseaux sociaux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les marketeurs à créer des vidéos de programme de parrainage engageantes ?

HeyGen utilise des outils alimentés par l'AI pour simplifier la création de vidéos de marketing de parrainage convaincantes, aidant les marketeurs à augmenter l'engagement de parrainage. Notre plateforme vous permet de générer rapidement des vidéos de haute qualité, transformant votre portée de programme de parrainage.

Quels outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos de parrainage ?

HeyGen offre des Avatars AI avancés et un générateur de texte en vidéo robuste pour rationaliser vos efforts de marketing de parrainage. Vous pouvez facilement créer des vidéos professionnelles avec des voix off de haute qualité directement à partir de votre script.

Les vidéos de HeyGen aideront-elles à augmenter l'engagement de parrainage et la croissance commerciale ?

Absolument. En utilisant les vidéos engageantes de HeyGen, les entreprises peuvent communiquer efficacement les détails de leur programme de parrainage, entraînant une participation accrue et une croissance commerciale significative. Nos outils sont conçus pour rendre votre marketing de parrainage très impactant.

Est-il facile de créer des vidéos de programme de parrainage avec HeyGen ?

Oui, HeyGen est conçu pour être facile à utiliser, offrant même un Générateur de Texte en Vidéo Gratuit pour commencer. Avec des modèles intuitifs et des contrôles de marque, tout le monde peut produire rapidement du contenu de marketing de parrainage professionnel.

