Créez des annonces vidéo immobilières qui stimulent les ventes
Attirez plus d'acheteurs et boostez votre marketing avec des annonces vidéo immobilières professionnelles, facilement créées à l'aide de nos modèles et scènes polyvalents.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Produisez une vidéo de profil d'agent de 30 secondes conçue pour attirer les clients et instaurer la confiance avec ceux qui recherchent des professionnels de l'immobilier dévoués. Adoptez un style visuel chaleureux et accueillant avec un ton amical et conversationnel, mettant en vedette un avatar AI engageant pour présenter l'agent et son expertise.
Créez une vidéo d'annonce luxueuse de 60 secondes qui met en valeur la qualité HD époustouflante d'une propriété exclusive, ciblant les acheteurs exigeants intéressés par des domaines haut de gamme. Adoptez un style visuel cinématographique avec une musique instrumentale élégante, en veillant à inclure des sous-titres précis pour souligner les commodités uniques.
Développez une vidéo de témoignage percutante de 20 secondes pour les plateformes de médias sociaux, mettant en vedette des clients satisfaits louant leur expérience immobilière, destinée aux vendeurs et acheteurs potentiels évaluant la crédibilité de l'agent. Utilisez un style visuel authentique et engageant avec un son naturel, et exploitez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations de HeyGen pour un partage optimal sur diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des annonces immobilières performantes.
Produisez rapidement des annonces vidéo immobilières captivantes à l'aide de l'IA, conçues pour attirer les acheteurs et stimuler les conversions.
Générez du contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Produisez rapidement des vidéos et des clips engageants pour les réseaux sociaux, optimisés pour des plateformes comme Instagram, Facebook et YouTube pour mettre en valeur les propriétés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'annonces vidéo immobilières professionnelles ?
HeyGen est un créateur de vidéos immobilières alimenté par l'IA qui vous aide à créer des annonces vidéo immobilières efficacement. Avec des modèles de vidéos immobilières prêts à l'emploi et des capacités de texte à vidéo, vous pouvez rapidement produire des vidéos de qualité professionnelle, y compris des annonces de propriétés et des visites virtuelles, souvent en moins de 10 minutes.
Puis-je personnaliser mon contenu vidéo immobilier pour diverses plateformes de médias sociaux avec HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des fonctionnalités d'édition étendues pour personnaliser tout, des marques et logos à la musique, au texte et aux voix off. Vous pouvez exporter vos vidéos immobilières en orientations carrée, verticale ou horizontale, garantissant que votre contenu de haute qualité est optimisé pour les plateformes de médias sociaux comme Instagram, TikTok, Facebook et YouTube.
Quels types de vidéos immobilières peuvent être produites avec les outils créatifs de HeyGen ?
HeyGen permet aux agents immobiliers de produire une gamme diversifiée de contenus de haute qualité, y compris des vidéos d'annonces captivantes, des visites de propriétés immersives, des vidéos de profil d'agent convaincantes et des vidéos de témoignages percutantes. Les outils créatifs de la plateforme vous aident à attirer des clients avec une qualité HD époustouflante et des concepts vidéo immobiliers engageants.
Comment HeyGen garantit-il que mes vidéos marketing immobilières sont engageantes et professionnelles ?
HeyGen garantit que vos vidéos marketing immobilières sont professionnelles et engageantes grâce à des capacités avancées d'IA, y compris des avatars AI réalistes et une génération de voix off robuste. De plus, vous pouvez ajouter des sous-titres et utiliser une bibliothèque de contenu stock, ainsi que des contrôles de marque complets, pour produire un contenu de haute qualité qui booste efficacement vos efforts marketing.