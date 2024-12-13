HeyGen est une plateforme polyvalente qui soutient la création de vidéos engageantes pour divers documents de projet, y compris les mises à jour de registre des risques, les résumés de registre des problèmes, les résumés de registre de décision et le suivi des éléments d'action. Exploitez des voix off AI de haute qualité pour rendre l'information complexe accessible.