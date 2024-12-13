créez des vidéos de conseils rapides avec l'AI
Exploitez des modèles prêts à l'emploi pour des vidéos de conseils rapides et boostez vos publicités sur les réseaux sociaux avec une conversion texte en vidéo fluide à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de 90 secondes démontrant des stratégies efficaces de création vidéo pour les professionnels du marketing cherchant à dynamiser leurs campagnes. Adoptez un style visuel dynamique et engageant, en utilisant des modèles professionnels et des scènes pour présenter diverses esthétiques de marque. La vidéo doit présenter un avatar AI expressif délivrant le message, le rendant pertinent et percutant pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs.
Produisez un tutoriel technique de 2 minutes pour les passionnés de technologie, expliquant comment exploiter les AI Builders avancés dans un nouveau projet. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle moderne et très informative, incorporant des graphiques élégants et des visualisations de données à l'écran. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script pour garantir l'exactitude, et une narration texte à parole précise pour transmettre des informations complexes clairement aux développeurs et utilisateurs avancés.
Développez une vidéo de conseils rapides de 45 secondes pour les créateurs de contenu, mettant en avant les fonctions essentielles de l'éditeur pour accélérer leur flux de travail. Le style visuel et audio doit être rapide et concis, mettant en évidence les fonctionnalités clés avec des coupes rapides et une musique de fond énergique. Intégrez le support de bibliothèque de médias/stock pour les séquences b-roll et démontrez le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour diverses plateformes sociales, ciblant les gestionnaires de médias sociaux visant une livraison de contenu efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Conseils rapides pour les réseaux sociaux.
Produisez rapidement des clips vidéo engageants et du contenu court parfaits pour partager des conseils rapides sur toutes les plateformes sociales en quelques minutes.
Améliorez la formation avec du contenu concis.
Améliorez l'engagement des apprenants et la rétention d'informations en délivrant des modules de formation rapides et digestes alimentés par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment les AI Builders de HeyGen simplifient-ils le processus de création vidéo ?
HeyGen utilise des AI Builders avancés et la technologie de synthèse vocale pour transformer des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes, accélérant considérablement la création de contenu.
HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de conseils rapides engageantes ?
Absolument, HeyGen propose une large gamme de modèles professionnels et de ressources prêtes à l'emploi spécialement conçus pour créer des vidéos QuickTip dynamiques, rendant le processus efficace et visuellement attrayant.
Quelles fonctionnalités d'édition avancées l'éditeur de HeyGen propose-t-il ?
L'éditeur intuitif de HeyGen offre des capacités robustes incluant divers effets, des transitions fluides, et des options comme l'effet de gel d'image, ainsi que des outils pour des sous-titres précis et des contrôles de marque pour affiner votre contenu vidéo.
Y a-t-il des tutoriels disponibles pour m'aider à apprendre les fonctionnalités de HeyGen ?
Oui, HeyGen propose des tutoriels et des guides complets sur l'utilisation de l'AI au sein de la plateforme, garantissant que les utilisateurs peuvent rapidement maîtriser ses capacités pour une production vidéo efficace.