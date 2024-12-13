créez des vidéos de conseils rapides avec l'AI

Exploitez des modèles prêts à l'emploi pour des vidéos de conseils rapides et boostez vos publicités sur les réseaux sociaux avec une conversion texte en vidéo fluide à partir de script.

449/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de 90 secondes démontrant des stratégies efficaces de création vidéo pour les professionnels du marketing cherchant à dynamiser leurs campagnes. Adoptez un style visuel dynamique et engageant, en utilisant des modèles professionnels et des scènes pour présenter diverses esthétiques de marque. La vidéo doit présenter un avatar AI expressif délivrant le message, le rendant pertinent et percutant pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel technique de 2 minutes pour les passionnés de technologie, expliquant comment exploiter les AI Builders avancés dans un nouveau projet. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle moderne et très informative, incorporant des graphiques élégants et des visualisations de données à l'écran. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script pour garantir l'exactitude, et une narration texte à parole précise pour transmettre des informations complexes clairement aux développeurs et utilisateurs avancés.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de conseils rapides de 45 secondes pour les créateurs de contenu, mettant en avant les fonctions essentielles de l'éditeur pour accélérer leur flux de travail. Le style visuel et audio doit être rapide et concis, mettant en évidence les fonctionnalités clés avec des coupes rapides et une musique de fond énergique. Intégrez le support de bibliothèque de médias/stock pour les séquences b-roll et démontrez le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour diverses plateformes sociales, ciblant les gestionnaires de médias sociaux visant une livraison de contenu efficace.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de conseils rapides

Produisez sans effort des vidéos QuickTip engageantes qui transmettent des informations rapidement et clairement, parfaites pour les tutoriels ou les réseaux sociaux.

1
Step 1
Choisissez un modèle
Sélectionnez parmi une variété de modèles prêts à l'emploi ou commencez à partir d'une toile vierge pour lancer votre projet de vidéo QuickTip.
2
Step 2
Ajoutez votre contenu et un avatar AI
Saisissez votre script pour exploiter la génération de texte en vidéo, et sélectionnez un avatar AI pour présenter votre conseil rapide avec une touche humaine.
3
Step 3
Appliquez des sous-titres et des améliorations
Améliorez la clarté et l'accessibilité en générant des sous-titres automatiques, et ajoutez d'autres effets visuels ou transitions pour maintenir l'engagement des spectateurs.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre vidéo QuickTip en choisissant le redimensionnement optimal du rapport d'aspect pour différentes plateformes, puis exportez et partagez-la avec votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez la portée éducative avec des vidéos rapides

.

Créez et distribuez efficacement des vidéos éducatives rapides, atteignant un public plus large et améliorant les opportunités d'apprentissage à l'échelle mondiale.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment les AI Builders de HeyGen simplifient-ils le processus de création vidéo ?

HeyGen utilise des AI Builders avancés et la technologie de synthèse vocale pour transformer des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes, accélérant considérablement la création de contenu.

HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de conseils rapides engageantes ?

Absolument, HeyGen propose une large gamme de modèles professionnels et de ressources prêtes à l'emploi spécialement conçus pour créer des vidéos QuickTip dynamiques, rendant le processus efficace et visuellement attrayant.

Quelles fonctionnalités d'édition avancées l'éditeur de HeyGen propose-t-il ?

L'éditeur intuitif de HeyGen offre des capacités robustes incluant divers effets, des transitions fluides, et des options comme l'effet de gel d'image, ainsi que des outils pour des sous-titres précis et des contrôles de marque pour affiner votre contenu vidéo.

Y a-t-il des tutoriels disponibles pour m'aider à apprendre les fonctionnalités de HeyGen ?

Oui, HeyGen propose des tutoriels et des guides complets sur l'utilisation de l'AI au sein de la plateforme, garantissant que les utilisateurs peuvent rapidement maîtriser ses capacités pour une production vidéo efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo