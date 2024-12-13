Créez des Vidéos de Mise à Jour Trimestrielle avec Facilité et Impact
Produisez rapidement des vidéos de mise à jour produit professionnelles en utilisant les modèles personnalisables et les scènes de HeyGen pour mettre en avant vos indicateurs clés.
Créez une vidéo informative de 60 secondes sur les résultats trimestriels en utilisant un modèle de vidéo de résultats trimestriels de HeyGen pour les communications internes à l'échelle de l'entreprise, en se concentrant sur les indicateurs clés. La vidéo doit adopter un style visuel engageant, axé sur les infographies, avec une génération de voix off claire et autoritaire pour expliquer les performances.
Produisez une vidéo explicative convaincante de 30 secondes destinée aux clients potentiels, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité ou initiative avec un style visuel moderne et vibrant et un ton amical et concis. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer les visuels et assurez l'accessibilité avec des sous-titres/captions automatiques.
Concevez une vidéo de mise à jour inspirante de 45 secondes pour les communications internes, spécifiquement destinée aux membres de l'équipe et aux responsables de département, célébrant les récentes réalisations et décrivant les plans futurs. Cette vidéo doit présenter un style visuel collaboratif et positif avec une bande sonore motivante, en utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour s'adapter à diverses plateformes et en employant éventuellement des avatars AI pour représenter divers membres de l'équipe.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez les Vidéos de Communication Interne.
Améliorez l'engagement et la compréhension des mises à jour trimestrielles internes avec du contenu vidéo professionnel alimenté par l'AI.
Créez des Vidéos de Mise à Jour Produit Engagantes.
Produisez rapidement des résumés vidéo concis et engageants des mises à jour trimestrielles de produit pour les audiences externes et les réseaux sociaux.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de mise à jour trimestrielle convaincantes pour mon entreprise ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de mise à jour trimestrielle en utilisant des modèles vidéo professionnels et des avatars AI. Vous pouvez rapidement transformer des indicateurs clés et des données en histoires visuelles engageantes, parfaites pour les communications internes ou le partage avec les parties prenantes.
Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos de mise à jour dans HeyGen pour correspondre à ma marque ?
Absolument ! L'éditeur intuitif de HeyGen vous permet d'ajuster entièrement les couleurs, les polices et d'intégrer votre logo de marque. Cela garantit que chaque vidéo que vous publiez, y compris les vidéos de mise à jour produit, s'aligne parfaitement avec l'identité visuelle de votre entreprise.
Quelle est la manière la plus simple de publier des vidéos explicatives professionnelles avec HeyGen ?
Publier des vidéos explicatives professionnelles avec HeyGen est simple. Notre éditeur convivial de glisser-déposer simplifie le processus de création, vous permettant de générer du contenu soigné prêt à être partagé en ligne en quelques clics seulement.
HeyGen prend-il en charge l'intégration d'enregistrements d'écran pour les démonstrations de produits ou les mises à jour logicielles ?
Oui, HeyGen prend en charge l'intégration d'enregistrements d'écran et de séquences de webcam, ce qui le rend idéal pour créer des vidéos de mise à jour produit dynamiques et des tutoriels logiciels. Vous pouvez facilement combiner ces éléments avec du contenu généré par AI pour produire des clips vidéo partageables.