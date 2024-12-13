Créez des Vidéos de Mise à Jour Trimestrielle avec Facilité et Impact

Produisez rapidement des vidéos de mise à jour produit professionnelles en utilisant les modèles personnalisables et les scènes de HeyGen pour mettre en avant vos indicateurs clés.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo informative de 60 secondes sur les résultats trimestriels en utilisant un modèle de vidéo de résultats trimestriels de HeyGen pour les communications internes à l'échelle de l'entreprise, en se concentrant sur les indicateurs clés. La vidéo doit adopter un style visuel engageant, axé sur les infographies, avec une génération de voix off claire et autoritaire pour expliquer les performances.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative convaincante de 30 secondes destinée aux clients potentiels, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité ou initiative avec un style visuel moderne et vibrant et un ton amical et concis. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer les visuels et assurez l'accessibilité avec des sous-titres/captions automatiques.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de mise à jour inspirante de 45 secondes pour les communications internes, spécifiquement destinée aux membres de l'équipe et aux responsables de département, célébrant les récentes réalisations et décrivant les plans futurs. Cette vidéo doit présenter un style visuel collaboratif et positif avec une bande sonore motivante, en utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour s'adapter à diverses plateformes et en employant éventuellement des avatars AI pour représenter divers membres de l'équipe.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Mise à Jour Trimestrielle

Produisez sans effort des vidéos de mise à jour trimestrielle professionnelles avec du contenu dynamique, du branding et un partage facile pour garder votre équipe informée et engagée.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de modèles vidéo professionnels conçus pour simplifier la création de vos vidéos de mise à jour trimestrielle. Notre vaste bibliothèque de modèles et de scènes offre un démarrage rapide pour tout rapport.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Incorporez des indicateurs clés et des insights en utilisant la webcam et l'enregistreur d'écran pour capturer des graphiques ou des présentations dynamiques directement. Vous pouvez également coller votre script pour que les avatars AI le narrent.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Assurez la cohérence de la marque en utilisant les contrôles de branding (logo, couleurs, polices) pour personnaliser votre vidéo. Cela aide à maintenir une apparence professionnelle dans toutes les communications internes.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos vidéos de mise à jour produit en utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio pour s'adapter à diverses plateformes. Partagez facilement en ligne avec des collègues ou des parties prenantes pour un impact maximal.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez les Réalisations et Succès Trimestriels

Mettez en avant les indicateurs clés et les résultats réussis dans vos rapports trimestriels en présentant des histoires de réussite client convaincantes au format vidéo.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de mise à jour trimestrielle convaincantes pour mon entreprise ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de mise à jour trimestrielle en utilisant des modèles vidéo professionnels et des avatars AI. Vous pouvez rapidement transformer des indicateurs clés et des données en histoires visuelles engageantes, parfaites pour les communications internes ou le partage avec les parties prenantes.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos de mise à jour dans HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Absolument ! L'éditeur intuitif de HeyGen vous permet d'ajuster entièrement les couleurs, les polices et d'intégrer votre logo de marque. Cela garantit que chaque vidéo que vous publiez, y compris les vidéos de mise à jour produit, s'aligne parfaitement avec l'identité visuelle de votre entreprise.

Quelle est la manière la plus simple de publier des vidéos explicatives professionnelles avec HeyGen ?

Publier des vidéos explicatives professionnelles avec HeyGen est simple. Notre éditeur convivial de glisser-déposer simplifie le processus de création, vous permettant de générer du contenu soigné prêt à être partagé en ligne en quelques clics seulement.

HeyGen prend-il en charge l'intégration d'enregistrements d'écran pour les démonstrations de produits ou les mises à jour logicielles ?

Oui, HeyGen prend en charge l'intégration d'enregistrements d'écran et de séquences de webcam, ce qui le rend idéal pour créer des vidéos de mise à jour produit dynamiques et des tutoriels logiciels. Vous pouvez facilement combiner ces éléments avec du contenu généré par AI pour produire des clips vidéo partageables.

