Comment créer des vidéos de préparation QBR qui impressionnent

Engagez les publics exécutifs avec des QBR dynamiques. Utilisez des avatars AI pour personnaliser votre message et transmettre les données efficacement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo QBR personnalisée captivante de 45 secondes, adaptée aux clients clés, visant à renforcer l'engagement client. Le style visuel doit être convivial et incorporer des éléments de marque personnalisés, complétés par une voix audio chaleureuse et accueillante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour apporter une touche personnelle, rendant chaque mise à jour QBR unique pour le client.
Exemple de Prompt 2
Développez un modèle de vidéo de préparation QBR percutant de 30 secondes pour les responsables des ventes et des comptes, en mettant l'accent sur l'amélioration des compétences en présentation de données. Cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle propre et instructive avec des animations de graphiques dynamiques et une narration audio claire et encourageante. Employez la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour simplifier le processus de création, offrant un aspect cohérent et professionnel.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo perspicace de 90 secondes pour les équipes internes et la direction des ventes, illustrant comment maximiser le ROI en exploitant efficacement les insights QBR. La vidéo nécessite un style visuel moderne et stratégique, mettant en avant les indicateurs clés et les histoires de réussite, accompagnée d'une voix inspirante et confiante. Capitalisez sur la génération de voix off de HeyGen pour articuler clairement des stratégies complexes, renforçant le message de croissance soutenue.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de préparation QBR

Rationalisez votre préparation de Revue Trimestrielle des Affaires et engagez les publics exécutifs avec des vidéos personnalisées et alimentées par l'AI qui rendent la présentation des données percutante.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle
Choisissez parmi des modèles préconçus ou saisissez votre script pour utiliser notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script, initiant rapidement votre vidéo de préparation QBR.
2
Step 2
Personnalisez avec des avatars AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant un avatar AI pour présenter vos insights clés, transformant votre contenu en une vidéo QBR dynamique et personnalisée.
3
Step 3
Personnalisez votre branding
Appliquez le branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, en utilisant nos contrôles de branding pour garantir que vos vidéos QBR s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour la préparer au partage, vous aidant à améliorer la présentation des données et à renforcer l'engagement client.

Présenter les données et insights clés

Présentez des données QBR critiques, des analyses de marché et des indicateurs de succès dans des vidéos AI visuellement attrayantes pour informer les parties prenantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos QBR personnalisées pour mes clients ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos QBR personnalisées en transformant le texte en présentations engageantes avec un porte-parole AI. Vous pouvez exploiter un modèle de vidéos de préparation QBR et le personnaliser avec vos données spécifiques et votre marque, garantissant que chaque message résonne et aide à engager les publics exécutifs.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour créer rapidement des vidéos de préparation QBR ?

HeyGen offre des outils intuitifs et une variété de modèles pour simplifier le processus de création de vidéos de préparation QBR. Avec des capacités de texte en vidéo et des avatars AI, vous pouvez produire du contenu de haute qualité efficacement, libérant ainsi un temps précieux pour la planification stratégique.

HeyGen peut-il améliorer la présentation des données et engager les publics exécutifs lors des QBR ?

Absolument. HeyGen utilise des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles pour améliorer la présentation des données, rendant les informations complexes plus digestes et percutantes. Cette approche dynamique aide à engager efficacement les publics exécutifs et à renforcer l'engagement client avec vos QBR.

Au-delà des QBR, quels autres types de vidéos de formation AI puis-je créer avec HeyGen ?

HeyGen est polyvalent pour créer divers types de vidéos de formation AI, y compris des démonstrations de produits, des sessions d'intégration et des communications internes. En exploitant les capacités de HeyGen, vous pouvez maximiser considérablement le ROI de vos efforts de production vidéo dans différents départements.

