HeyGen simplifie le développement de "l'éducation à la sécurité" pour les "marketeurs" et les "formateurs" en offrant une plateforme intuitive pour créer du "contenu piloté par AI" de haute qualité sans compétences techniques étendues en montage vidéo. La combinaison des "Avatars AI" et de la "génération de voix off" garantit que les "vidéos de sécurité" sont professionnelles, engageantes et facilement comprises par le public cible.