Créer des Vidéos de Flux de Travail d'Achat avec AI
Construisez des formations engageantes pour votre équipe d'approvisionnement : générez rapidement des vidéos de flux de travail en utilisant des avatars AI.
Développez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour le personnel existant, décrivant les récentes mises à jour de vos processus de commande internes dans le flux de travail d'achat. Le style visuel doit être engageant et concis, utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour mettre en évidence les changements clés, accompagnés de sous-titres/captions clairs et faciles à lire qui renforcent les informations critiques pour une compréhension rapide. Cette vidéo vise à améliorer l'efficacité opérationnelle en s'assurant que tous les membres de l'équipe sont à jour sur les nouvelles procédures.
Produisez une vidéo de présentation de 90 secondes pour les responsables de département et les chefs d'équipe, montrant comment ils peuvent créer facilement des vidéos de flux de travail d'achat en utilisant des modèles vidéo alimentés par AI. Le style visuel et audio doit être moderne et dynamique, démontrant la simplicité de convertir un script en une vidéo soignée via la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, incluant peut-être une musique brève et inspirante. Cela vise à donner aux leaders les moyens de diffuser rapidement des mises à jour procédurales cruciales et des formations.
Concevez un guide technique de 2 minutes pour les créateurs de contenu internes sur l'utilisation du Générateur de Texte en Vidéo Gratuit de HeyGen pour personnaliser des scénarios spécifiques dans le processus d'approvisionnement. La vidéo doit avoir un style visuel instructif, simulant peut-être une démonstration d'enregistrement d'écran, complétée par un avatar AI engageant pour guider le spectateur, assurant clarté et attention. L'objectif est d'illustrer comment utiliser efficacement la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer les explications de scénarios d'achat complexes.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement de la Formation au Flux de Travail.
Améliorez la compréhension et la rétention des flux de travail d'achat complexes grâce à des vidéos de formation dynamiques alimentées par AI.
Échelle de la Formation au Flux de Travail à l'Échelle Mondiale.
Produisez et distribuez rapidement des cours complets de flux de travail d'achat à des équipes diversifiées et des parties prenantes mondiales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de flux de travail d'achat ?
HeyGen utilise des modèles vidéo alimentés par AI et des avatars AI réalistes pour simplifier la production de vidéos de flux de travail d'achat. Les utilisateurs peuvent rapidement générer du contenu engageant avec des voix off automatisées et des sous-titres générés par AI pour expliquer efficacement des processus d'approvisionnement complexes.
Quel type de modèles vidéo alimentés par AI HeyGen propose-t-il pour les vidéos de formation AI ?
HeyGen offre une large gamme de modèles vidéo alimentés par AI et de scènes personnalisables parfaitement adaptés aux vidéos de formation AI. Ces modèles permettent une personnalisation facile, vous permettant d'adapter le contenu à divers processus de commande et besoins de formation spécifiques.
Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils fournir des explications détaillées des processus d'approvisionnement ?
Absolument, les avatars AI de HeyGen agissent comme des porte-paroles AI convaincants capables de fournir des explications claires et détaillées de tout processus d'approvisionnement. Avec la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script, vous assurez précision et cohérence dans vos supports de formation.
Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité des vidéos de flux de travail d'achat ?
HeyGen améliore l'accessibilité de toutes les vidéos de flux de travail d'achat grâce à des sous-titres générés automatiquement par AI et à la fonctionnalité de traduction vidéo. Cela garantit que votre contenu de formation est compréhensible pour un public diversifié, améliorant la compréhension des processus de commande critiques.