Créez des Vidéos de Directives d'Achat Instantanément
Produisez sans effort des vidéos de conformité aux achats qui réduisent les coûts et augmentent l'efficacité de la formation grâce à une génération puissante de voix off.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Ciblez tous les employés impliqués dans les achats, créez une vidéo engageante de 60 secondes qui met visuellement en avant les règles clés de conformité aux achats et les limites de dépenses en utilisant des scènes personnalisables et un ton amical généré à partir de Texte-en-vidéo à partir de script.
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes 'comment faire' destinée aux chefs de département et aux gestionnaires de budget, présentant un conseil pratique pour réaliser des économies grâce à des achats intelligents, avec un avatar AI professionnel et des visuels dynamiques issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnés d'une musique entraînante.
Créez une vidéo de formation d'entreprise complète de 90 secondes destinée aux employés du monde entier, fournissant un aperçu des directives d'achat cruciales avec un style visuel calme et informatif, enrichi de sous-titres/captions clairs pour soutenir l'accessibilité multilingue et garantir une compréhension universelle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Créez des Directives d'Achat Complètes.
Produisez efficacement des directives d'achat détaillées et des vidéos didactiques pour éduquer les employés sur les politiques d'approvisionnement et la conformité.
Améliorez la Formation des Employés sur les Règles de Dépense.
Augmentez l'engagement et la rétention pour la formation des employés sur les dépenses et la conformité aux approvisionnements avec du contenu vidéo dynamique généré par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de directives d'achat ?
HeyGen utilise des modèles vidéo alimentés par l'AI et des scènes personnalisables pour simplifier la production de vidéos engageantes sur les directives d'achat. Intégrez facilement des avatars AI et des voix off AI pour communiquer clairement vos règles d'approvisionnement et assurer la conformité aux achats dans toute votre organisation.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser nos vidéos de formation d'entreprise sur l'approvisionnement ?
HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans des scènes de marque. Vous pouvez également exploiter une bibliothèque de médias diversifiée et des avatars AI pour créer des vidéos de formation d'entreprise convaincantes qui expliquent efficacement votre processus d'approvisionnement et vos limites de dépenses.
HeyGen peut-il aider à améliorer la formation des employés sur les dépenses et la conformité globale aux achats ?
Absolument. HeyGen vous permet de créer des vidéos didactiques 'comment faire' pour la formation des employés sur les dépenses, assurant une communication claire des politiques d'achat. Avec le support multilingue et les voix off AI, votre personnel peut facilement comprendre les règles d'approvisionnement, conduisant à une meilleure conformité aux achats et à des économies potentielles.
Comment HeyGen rend-il efficace la création et la distribution de nouveaux contenus de conformité aux achats ?
Les capacités de texte-en-vidéo de HeyGen, combinées à des modèles vidéo alimentés par l'AI, permettent une génération rapide de contenu pour la conformité aux achats. Mettez facilement à jour ou créez de nouvelles vidéos couvrant les règles d'approvisionnement et les politiques d'achat guidé, puis exportez-les dans divers formats d'aspect pour une large distribution.