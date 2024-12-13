Créer des Vidéos d'Approbation d'Achat avec l'IA

Augmentez l'engagement et simplifiez les approbations complexes en utilisant des avatars IA dynamiques pour délivrer vos messages vidéo avec un fini professionnel.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les équipes RH et les spécialistes de la communication interne, créez une vidéo engageante de 45 secondes en utilisant un avatar IA accessible pour simplifier les processus d'approbation complexes. Cette vidéo amicale devrait comporter une voix off chaleureuse et des visuels, aidant à augmenter l'engagement à travers l'organisation, le tout facilement produit avec la capacité d'avatars IA de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Les départements marketing et achats peuvent considérablement améliorer leur communication interne en produisant une vidéo de 90 secondes démontrant les nouvelles directives d'achat. Cette vidéo moderne et esthétique, avec des transitions de scènes dynamiques et une voix off claire et professionnelle, utilise efficacement des scènes vidéo personnalisables et des éléments de marque, facilement réalisable avec les Modèles & scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Besoin de gagner du temps tout en assurant une communication claire pour les processus d'approbation de n'importe quel département ? Développez une vidéo concise de 30 secondes avec des visuels nets et concis et une voix dynamique, comportant des sous-titres générés par HeyGen. Cette approche peut créer efficacement des vidéos d'approbation d'achat accessibles et rapidement comprises par tous les employés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Approbation d'Achat

Rationalisez votre processus d'approbation avec des vidéos engageantes alimentées par l'IA. Expliquez facilement des demandes complexes, intégrez des éléments de marque et gagnez du temps pour les équipes RH.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par sélectionner parmi nos divers modèles de vidéos pour lancer votre vidéo d'approbation d'achat. Ces scènes préconçues fournissent une base solide pour une communication claire.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Améliorez la clarté et l'engagement en intégrant des avatars IA pour présenter votre demande d'achat, ou enregistrez votre propre voix off. Ajoutez facilement votre script pour générer des explications visuelles dynamiques.
3
Step 3
Appliquez Votre Marque
Assurez la cohérence de la marque en utilisant les contrôles de Branding (logo, couleurs) pour intégrer le logo, les couleurs et autres éléments de marque de votre entreprise directement dans votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos vidéos d'approbation d'achat avec des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité, puis exportez votre vidéo dans le format souhaité et partagez-la pour simplifier les approbations.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez la Production de Vidéos d'Approbation

Produisez rapidement des vidéos d'approbation d'achat professionnelles en utilisant l'IA, rationalisant considérablement votre flux de travail.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'approbation d'achat en utilisant l'IA ?

HeyGen utilise des avatars IA avancés et une technologie de texte en vidéo pour créer des vidéos d'approbation d'achat rapidement et efficacement. Les utilisateurs peuvent générer des vidéos engageantes directement à partir d'un script, simplifiant ainsi tout le processus d'approbation.

Puis-je personnaliser les vidéos d'approbation d'achat avec les éléments de notre marque dans HeyGen ?

Oui, HeyGen permet une personnalisation complète de vos vidéos d'approbation d'achat avec des éléments de marque tels que les logos et les couleurs personnalisées. Utilisez des scènes vidéo personnalisables et des modèles pour assurer la cohérence de la marque dans toutes vos communications internes.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos d'approbation d'achat plus engageantes et efficaces ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes telles que des voix off IA, des sous-titres et des légendes pour améliorer l'engagement et l'accessibilité de vos vidéos d'approbation d'achat. Ces capacités simplifient les processus d'approbation complexes, assurant une communication claire et économisant un temps précieux.

Comment les vidéos alimentées par l'IA peuvent-elles améliorer le processus d'approbation de notre entreprise ?

Les vidéos alimentées par l'IA créées avec HeyGen augmentent considérablement l'engagement et clarifient la communication au sein de votre processus d'approbation. Elles transforment les demandes banales en messages dynamiques et faciles à comprendre, aidant à simplifier les processus d'approbation complexes et à accélérer la prise de décision.

