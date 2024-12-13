Créez des Vidéos de Sécurité pour les Transports en Commun en Toute Simplicité

Produisez rapidement des vidéos de formation à la sécurité engageantes en utilisant les avatars AI de HeyGen pour éduquer les employés et les passagers.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes basée sur des scénarios, ciblant les jeunes adultes, illustrant les dangers de la distraction au volant pour les piétons et les passagers autour des pôles de transit, avec des coupes rapides et une bande sonore moderne. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour représenter diverses interactions utilisateur et dangers potentiels de manière engageante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 60 secondes axée sur la communauté avec des visuels amicaux et une voix off chaleureuse et accessible, destinée à tous les utilisateurs des transports en commun, soulignant l'importance de partager la route en toute sécurité et de respecter l'espace personnel dans les véhicules. Cette production bénéficiera de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour une narration au son naturel.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation à la sécurité claire et autoritaire de 30 secondes pour les usagers occasionnels et les nouveaux utilisateurs, détaillant quoi faire en cas d'urgence et comment identifier les caractéristiques de sécurité sur les véhicules de transport en commun, présentée avec des visuels étape par étape et un ton rassurant. Assurez l'accessibilité pour tous les spectateurs en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Sécurité pour les Transports en Commun

Exploitez le créateur de vidéos AI de HeyGen pour produire efficacement des vidéos de formation à la sécurité engageantes, informatives et personnalisables pour les transports en commun, améliorant les procédures de sécurité.

1
Step 1
Créer à partir d'un Script ou d'un Modèle
Commencez par utiliser la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer vos consignes de sécurité en un brouillon de vidéo, ou sélectionnez parmi des modèles de vidéos préconstruits conçus pour le contenu pédagogique. Cela pose les bases de vos vidéos de sécurité pour les transports en commun.
2
Step 2
Choisir des Avatars AI et des Scènes
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour agir en tant qu'instructeurs de sécurité ou personnages. Complétez-les avec des scènes personnalisables qui représentent avec précision divers scénarios de transports en commun, créant un contenu vidéo AI hautement engageant.
3
Step 3
Ajouter des Voix Off et des Sous-titres
Améliorez l'accessibilité et la portée avec la fonctionnalité de génération de voix off, fournissant une narration claire pour votre vidéo. Assurez-vous également de la compréhension en ajoutant un générateur de sous-titres AI automatiquement, rendant votre vidéo de formation à la sécurité inclusive pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exporter et Distribuer
Une fois votre contenu de sécurité perfectionné, utilisez la fonctionnalité de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exportation pour générer votre vidéo finale dans divers formats adaptés à toute plateforme. Partagez facilement votre vidéo de formation à la sécurité complétée sur tous vos canaux de formation des employés et de sensibilisation du public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer Rapidement des Clips de Sécurité Informatifs

Produisez rapidement des clips vidéo de sécurité concis et engageants pour des campagnes de sensibilisation du public ou des rappels rapides, assurant une communication en temps opportun des procédures de sécurité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos de sécurité pour les transports en commun ?

HeyGen permet aux organisations de créer efficacement des vidéos de formation à la sécurité engageantes pour les transports en commun. Notre créateur de vidéos AI utilise la technologie de texte-à-vidéo et des modèles préconstruits, accélérant considérablement le développement de contenu pour les procédures de sécurité et la formation des employés.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le contenu de sécurité basé sur des scénarios dans les transports en commun ?

HeyGen propose une personnalisation étendue pour le contenu de sécurité basé sur des scénarios en utilisant des avatars AI et des scènes personnalisables. Vous pouvez adapter les messages pour des procédures de sécurité spécifiques aux transports en commun, garantissant des vidéos de formation des employés pertinentes et percutantes.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation à la sécurité multilingues pour des audiences diverses dans les transports en commun ?

Oui, HeyGen prend en charge les voix off multilingues et un générateur de sous-titres AI, vous permettant de créer des vidéos de formation à la sécurité complètes pour une main-d'œuvre et une base de passagers diversifiée dans les transports en commun. Cela garantit une communication claire des procédures de sécurité essentielles.

Comment HeyGen soutient-il l'intégration de médias et de marques personnalisés dans les vidéos de sécurité pour les transports en commun ?

HeyGen inclut une bibliothèque de médias robuste et un support de stock, vous permettant d'incorporer facilement vos propres séquences et images. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque et utiliser le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes, garantissant un contenu vidéo AI poli et professionnel.

