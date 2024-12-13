Créez des Vidéos de Formation en Prise de Parole en Public : Captivez Votre Audience
Transformez votre script en cours vidéo captivants de prise de parole en public instantanément, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour des résultats professionnels.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle de 90 secondes destinée aux formateurs et éducateurs, montrant comment créer un cours vidéo sur les compétences avancées en présentation. Adoptez un style visuel moderne et engageant avec une narration claire, en utilisant les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour présenter des informations complexes de manière simple, améliorant ainsi la valeur globale de votre production vidéo.
Concevez une vidéo de 45 secondes de conseils rapides pour les créateurs de contenu et les professionnels des affaires, en vous concentrant sur la façon dont l'ajout de visuels percutants et de sous-titres élève toute présentation. Le style visuel doit être dynamique et riche visuellement, complété par un audio net. Assurez-vous que votre vidéo crée des vidéos époustouflantes en intégrant les sous-titres de HeyGen et en utilisant sa bibliothèque de médias/stock pour des séquences de haute qualité.
Créez un guide complet de 2 minutes pour les départements RH et les formateurs d'entreprise sur la structuration de vidéos de formation efficaces en prise de parole en public. La vidéo doit avoir un style visuel structuré et informatif avec une voix autoritaire, guidant les spectateurs à travers le processus du concept de storyboard à l'exécution finale. Profitez des modèles et scènes de HeyGen pour organiser efficacement votre contenu et maintenir une apparence cohérente tout au long du module de formation.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Créez des Cours Vidéo Engagés.
Produisez efficacement des cours vidéo complets de prise de parole en public pour éduquer et atteindre un public mondial.
Améliorez l'Engagement de la Formation.
Utilisez la vidéo alimentée par AI pour augmenter considérablement l'engagement des apprenants et améliorer la rétention des connaissances dans les programmes de prise de parole en public.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la production vidéo sans équipement complexe ?
HeyGen utilise un logiciel AI avancé, vous permettant de créer des vidéos époustouflantes efficacement sans avoir besoin d'un équipement vidéo coûteux ou d'un environnement d'enregistrement dédié. Il vous suffit d'entrer votre script, et les avatars AI de HeyGen ainsi que la génération de voix off gèrent le processus de production.
HeyGen propose-t-il des solutions pour ajouter automatiquement des sous-titres et éditer le contenu vidéo ?
Oui, HeyGen génère automatiquement des sous-titres pour vos vidéos, garantissant l'accessibilité. Vous pouvez facilement éditer le contenu vidéo, affiner les voix off et effectuer des ajustements directement dans le logiciel intuitif de la plateforme.
Quels outils HeyGen fournit-il pour créer un cours vidéo ou des vidéos de formation en prise de parole en public ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation en prise de parole en public et des cours vidéo complets à partir d'un simple script. Vous pouvez utiliser des modèles et des scènes, intégrer des contrôles de marque, et même utiliser une approche de storyboard pour structurer efficacement votre contenu éducatif.
Puis-je personnaliser mes vidéos avec ma marque et intégrer des médias externes en utilisant le logiciel de HeyGen ?
Absolument. Le logiciel de HeyGen permet des contrôles de marque complets, vous permettant d'ajouter des logos et de définir les couleurs de votre marque. Vous pouvez également enrichir vos vidéos avec de la musique, des effets visuels et choisir parmi une vaste bibliothèque de médias ou télécharger vos propres ressources pour créer des vidéos professionnelles.