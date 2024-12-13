Créez des Vidéos de Formation en Prise de Parole en Public : Captivez Votre Audience

Transformez votre script en cours vidéo captivants de prise de parole en public instantanément, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour des résultats professionnels.

422/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle de 90 secondes destinée aux formateurs et éducateurs, montrant comment créer un cours vidéo sur les compétences avancées en présentation. Adoptez un style visuel moderne et engageant avec une narration claire, en utilisant les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour présenter des informations complexes de manière simple, améliorant ainsi la valeur globale de votre production vidéo.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de 45 secondes de conseils rapides pour les créateurs de contenu et les professionnels des affaires, en vous concentrant sur la façon dont l'ajout de visuels percutants et de sous-titres élève toute présentation. Le style visuel doit être dynamique et riche visuellement, complété par un audio net. Assurez-vous que votre vidéo crée des vidéos époustouflantes en intégrant les sous-titres de HeyGen et en utilisant sa bibliothèque de médias/stock pour des séquences de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Créez un guide complet de 2 minutes pour les départements RH et les formateurs d'entreprise sur la structuration de vidéos de formation efficaces en prise de parole en public. La vidéo doit avoir un style visuel structuré et informatif avec une voix autoritaire, guidant les spectateurs à travers le processus du concept de storyboard à l'exécution finale. Profitez des modèles et scènes de HeyGen pour organiser efficacement votre contenu et maintenir une apparence cohérente tout au long du module de formation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation en Prise de Parole en Public

Transformez votre expertise en prise de parole en public en cours vidéo captivants avec un flux de travail intuitif, garantissant que votre message résonne clairement.

1
Step 1
Créez Votre Script et Storyboard
Définissez le contenu de votre formation et préparez un script détaillé. Utilisez la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer vos mots écrits en visuels captivants, assurant une présentation structurée et percutante.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer vos leçons de prise de parole en public. Cela permet de créer des vidéos époustouflantes sans production vidéo complexe, offrant une présence professionnelle à l'écran.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Engagantes
Améliorez vos vidéos de formation avec des éléments essentiels comme des sous-titres dynamiques pour l'accessibilité et la compréhension. Intégrez de la musique de fond et des effets visuels pour maintenir l'engagement des spectateurs et renforcer les concepts clés.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Cours
Finalisez votre vidéo de formation en prise de parole en public en l'exportant dans le format d'aspect souhaité. Préparez votre cours terminé pour un partage immédiat, vous permettant de créer un cours vidéo prêt pour votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez un Contenu Motivant et Impactant

Créez un contenu vidéo puissant et inspirant qui enseigne efficacement les techniques de prise de parole en public pour motiver et élever les audiences.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production vidéo sans équipement complexe ?

HeyGen utilise un logiciel AI avancé, vous permettant de créer des vidéos époustouflantes efficacement sans avoir besoin d'un équipement vidéo coûteux ou d'un environnement d'enregistrement dédié. Il vous suffit d'entrer votre script, et les avatars AI de HeyGen ainsi que la génération de voix off gèrent le processus de production.

HeyGen propose-t-il des solutions pour ajouter automatiquement des sous-titres et éditer le contenu vidéo ?

Oui, HeyGen génère automatiquement des sous-titres pour vos vidéos, garantissant l'accessibilité. Vous pouvez facilement éditer le contenu vidéo, affiner les voix off et effectuer des ajustements directement dans le logiciel intuitif de la plateforme.

Quels outils HeyGen fournit-il pour créer un cours vidéo ou des vidéos de formation en prise de parole en public ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation en prise de parole en public et des cours vidéo complets à partir d'un simple script. Vous pouvez utiliser des modèles et des scènes, intégrer des contrôles de marque, et même utiliser une approche de storyboard pour structurer efficacement votre contenu éducatif.

Puis-je personnaliser mes vidéos avec ma marque et intégrer des médias externes en utilisant le logiciel de HeyGen ?

Absolument. Le logiciel de HeyGen permet des contrôles de marque complets, vous permettant d'ajouter des logos et de définir les couleurs de votre marque. Vous pouvez également enrichir vos vidéos avec de la musique, des effets visuels et choisir parmi une vaste bibliothèque de médias ou télécharger vos propres ressources pour créer des vidéos professionnelles.

