Créez des Vidéos de Conseil de Santé Publique avec Facilité

Exploitez la fonction de texte à vidéo de HeyGen pour produire des vidéos de conseil de santé claires et accessibles pour une communication publique efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo informative de 45 secondes accessible aux personnes malentendantes, axée sur les pratiques d'hygiène de base. Cette vidéo doit comporter des visuels simples et directs et un audio clair, enrichis par des sous-titres/captions bien visibles pour garantir une utilisation et une compréhension maximales par des publics divers.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo procédurale engageante de 60 secondes expliquant les étapes appropriées pour une manipulation sécurisée des aliments, ciblant les jeunes adultes en formation culinaire. Utilisez des modèles et des scènes dynamiques avec des graphismes lumineux et attrayants et une voix off énergique pour rendre le contenu éducatif sur la santé mémorable et facile à suivre.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo en ligne rapide de 20 secondes pour les plateformes de médias sociaux, fournissant une mise à jour rapide sur les initiatives de santé communautaire pour les résidents locaux. Le style visuel doit être vibrant et rapide, soutenu par une narration de texte à vidéo concise, rendant le message percutant et facilement compréhensible pour un large public.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Conseil de Santé Publique

Créez des vidéos de conseil de santé publique percutantes et accessibles sans effort, en veillant à ce que vos messages vitaux atteignent des publics divers avec clarté et professionnalisme.

1
Step 1
Créez Votre Script pour une Communication de Santé Claire
Commencez par définir votre message de santé publique. Utilisez la fonction de texte à vidéo de HeyGen pour transformer votre script soigneusement rédigé en une vidéo engageante, garantissant que votre communication de santé est précise et facile à comprendre.
2
Step 2
Choisissez un Avatar AI pour Transmettre Votre Message
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI ou un modèle professionnel pour présenter votre conseil. Cela rend vos vidéos de santé plus utilisables et accessibles, assurant que votre message est délivré avec une voix amicale et autoritaire.
3
Step 3
Ajoutez des Fonctionnalités d'Accessibilité Essentielles
Améliorez l'inclusivité en générant automatiquement des sous-titres/captions pour votre vidéo. Cette étape cruciale garantit que vos conseils de santé publique sont des vidéos de santé accessibles, atteignant les personnes malentendantes ou celles qui préfèrent consommer du contenu sans son.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Conseil en Ligne
Une fois votre vidéo terminée, utilisez les options de redimensionnement et d'exportation pour la préparer pour diverses plateformes. Distribuez facilement votre vidéo en ligne sur les réseaux sociaux, les sites web et d'autres canaux pour maximiser sa portée et son impact.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez la Portée de l'Éducation à la Santé

Développez un contenu éducatif de santé étendu et diffusez-le à un public mondial plus large, améliorant la littératie en santé publique.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de conseil de santé publique ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos de conseil de santé publique en vous permettant de générer rapidement du contenu de haute qualité en utilisant des avatars AI et la technologie de texte à vidéo. Cela réduit considérablement le temps de production, permettant une communication de santé efficace.

HeyGen prend-il en charge les fonctionnalités d'accessibilité pour les vidéos de santé ?

Oui, HeyGen est conçu pour vous aider à produire des vidéos de santé hautement accessibles. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres fermés complets et générer des voix off claires, garantissant que votre contenu vidéo en ligne atteint et sert un public diversifié, conformément aux meilleures pratiques d'accessibilité web.

Puis-je maintenir la cohérence de la marque pour mes vidéos d'éducation à la santé avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris des logos personnalisés et des couleurs de marque, vous permettant de maintenir une apparence cohérente et professionnelle sur toutes vos vidéos d'éducation à la santé. Cela garantit que vos vidéos de santé sont reconnaissables et dignes de confiance, que ce soit pour l'éducation médicale ou les réseaux sociaux.

Quels types de vidéos de santé peuvent être produites avec HeyGen ?

HeyGen est incroyablement polyvalent pour produire divers types de vidéos de santé, des vidéos procédurales détaillées et du contenu éducatif médical complet aux segments éducatifs concis pour les réseaux sociaux. Ses capacités soutiennent un large éventail de besoins en communication de santé, permettant une création de vidéos en ligne diversifiée et engageante.

