Créez Facilement des Vidéos de Test de Prototype
Produisez des vidéos de test de prototype professionnelles avec facilité. Générez des voix off naturelles pour des scénarios d'interaction utilisateur convaincants et une analyse plus rapide.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de démonstration dynamique de 60 secondes pour les designers et chercheurs UX, illustrant l'enregistrement vidéo efficace pour les tests de prototype qui capturent les interactions nuancées des utilisateurs. Utilisez un style visuel moderne avec une voix off amicale et claire. Cette vidéo doit souligner l'utilisation des "avatars AI" de HeyGen pour guider les utilisateurs à travers le prototype, garantissant des instructions cohérentes et réduisant les biais des participants.
Produisez une vidéo explicative de 30 secondes orientée solution pour les propriétaires de produits et les équipes de développement, en se concentrant sur la manière d'analyser efficacement les résultats des tests de prototype. Le style visuel doit être rapide et efficace, complété par une voix off énergique et concise. Montrez comment la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen aide à revoir rapidement et à extraire les retours clés des utilisateurs des sessions de test.
Concevez un tutoriel inspirant de 50 secondes pour les startups et les entrepreneurs individuels, démontrant comment rationaliser l'ensemble du processus de test de prototype, de la conception à la génération de vidéos de bout en bout. Avec une esthétique visuelle lumineuse et conviviale et une voix off encourageante et dynamique, cette vidéo mettra l'accent sur l'utilisation des "Modèles & scènes" de HeyGen pour configurer rapidement des scénarios de test professionnels.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement Utilisateur dans les Tests de Prototype.
Créez des vidéos didactiques dynamiques avec des avatars AI et des voix off pour guider efficacement les utilisateurs à travers les interactions de prototype et recueillir des insights précieux.
Générez des Vidéos Explicatives pour les Fonctionnalités de Prototype.
Produisez des vidéos claires et concises qui détaillent des fonctionnalités spécifiques du prototype, garantissant que les testeurs comprennent les fonctionnalités complexes sans guide manuel étendu.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de test de prototype ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de test de prototype de haute qualité sans enregistrement vidéo complexe. Utilisez des avatars AI et la génération de voix off naturelle pour présenter des scénarios ou recueillir des retours d'utilisateurs, simplifiant ainsi votre processus de test d'utilisabilité.
Quelles capacités de texte-à-vidéo HeyGen offre-t-il pour les tests d'utilisabilité ?
HeyGen exploite des capacités avancées de texte-à-vidéo, vous permettant de transformer des scripts en vidéos engageantes. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI pour narrer des instructions ou introduire des interactions utilisateur pour vos tests de prototype, assurant une communication claire et cohérente.
Est-il facile de créer des vidéos engageantes pour les retours d'utilisateurs avec HeyGen ?
Oui, HeyGen simplifie le processus de création de vidéos engageantes pour les retours d'utilisateurs. Avec des outils intuitifs et une variété de modèles et de scènes, vous pouvez rapidement concevoir des scénarios efficaces pour vos tests de prototype, en vous concentrant davantage sur les insights et moins sur la production.
Les avatars AI peuvent-ils aider à générer un contenu vidéo cohérent pour le recrutement de participants ?
Absolument, les avatars AI de HeyGen fournissent une présence cohérente et professionnelle pour les vidéos de recrutement de participants. Vous pouvez générer des instructions ou des introductions uniformes avec des voix off AI, garantissant que chaque participant potentiel reçoit le même message de haute qualité pour la génération de vidéos de bout en bout.